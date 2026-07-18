Oriok bere legea ezarri du Chapelan
Oriok aurrerapausoa eman du larunbat honetan Galiziako uretan Eusko Label Ligaren buruan jarraitzeko, Redondelan jokatu den VI. Chapela Bandera ere irabazita. Estropada hasieratik erabakita utzi du San Nikolas ontziak, denboraldiko laugarren bandera bereganatuz.
Zierbenak aurreko estropadetan izan ez duen indarra erakutsi du Oriori arazoak zor ziezazkion trainerua izateko, baina bere saiakera ezerezean geratu da. Lasaitasunez egin dute arraun ligako egungo txapeldunek eta tartea hazi baino ez da egin.
Hala, Orio izan da garailea 19:42 minutuko denborarekin, Zierbena 12 segundora iritsi da eta Bermeo 20ra. Eguneko "galtzailea" Getaria izan da; izan ere, ez du jardunaldi ona burutu eta zazpigarren postuan geratu da, 41 segundora.
Bigarren txandan lehia estua ikusi ahal izan da Hondarribia eta Donostiarraren artean. Bi traineruen artean egon da denborarik onena lortzeko borroka, Ondarroa eta San Juan inongo aukerarik gabe ibili diren bitartean. Hirugarren ziabogan, Ama Guagalupekoak abantaila txiki bat lortu du, nahikoa aurrea hartu eta ordura arteko denborarik onena markatzeko helmugan: 19:58 minutu. Denbora horrekin, sailkapeneko hirugarren postuan geratu da Donostiarra 5 segundora heldu da.
Beheko postuetako lehian, Santurtzi txandaren buruan ibili da uneoro, Lekeitio eta Chapela parez pare aritu direlarik eta Ares borrokatu ezinean. Lehen ziabogan erabaki da zein izango zen ordena, eta hala mantendu da azken momentura arte. Sotera izan da helmugaratzen lehena 20:27ko denborarekin, Lekittarra 4 segundora iritsi da, etxeko taldea 10era eta Ares ia minutu erdira.
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