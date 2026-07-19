BANDEIRA CONCELLO DE BUEU
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Joseba Rodriguez: “Tentsio handia egon da hasieratik bukaerara arte”

Iragarkia
Joseba Rodriguez, Orio
18:00 - 20:00
Joseba Rodriguez, Orioko arraunlaria.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orioko arraunlariak lurretik ikusi du gaurko estropada. Estropada estua izan dela esan du eta gaurko garaipenarekin pauso handia eman dutela Eusko Label Ligan. Gaur Zierbenak jarri dizkie zailtasunak, baina "arerioak denak dira". Bi bandera irabazi eta gero Galizian, etxerako bidaia errazagoa izango dela aitortu du.

Zierbena Orio Hondarribia Arrauna Eusko Label Liga

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