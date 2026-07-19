Joseba Rodriguez: “Tentsio handia egon da hasieratik bukaerara arte”
Orioko arraunlariak lurretik ikusi du gaurko estropada. Estropada estua izan dela esan du eta gaurko garaipenarekin pauso handia eman dutela Eusko Label Ligan. Gaur Zierbenak jarri dizkie zailtasunak, baina "arerioak denak dira". Bi bandera irabazi eta gero Galizian, etxerako bidaia errazagoa izango dela aitortu du.
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Orioren estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita
Oriotar ontziak Eusko Label Ligako bosgarren jardunaldian Gorka Aranberriren ontziak irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Gorka Aranberri: “Atzo gozatu ez nuena gaur gozatu dut”
Gorka Aranberri, Orioko patroiak, gaurko Orio Kanpina estropadako bizipenak partekatu ditu. Castron mailarik onena ez eman eta gero, etxeko estropadan azkarrenak izan dira. Aranberrik esan du larunbatean bezalako kolpeak “beharrezkoak” direla, bai kirola hobea izateko eta bai bere trainerua lehiakorragoa izateko.
Aranberri: “Basurde zauritua bezala atera gara"
Gorka Aranberri Orioko patroiak onartu duenez, Bilboko Banderan jasotako kolpea ondo etorri zaie Zierbenan "basurde zauritu" bezala atera eta estropada bereganatzeko. Itsasoaren baldintzak ikusita, lan gogorra egin dutela adierazi tu, eta pozik da lortutako emaitzarekin.
Orioren azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
Oriok bigarren garaipena lortu du Eusko Label Ligako hirugarren jardunaldian Petronor Bandera irabazita, Zierbenan. Hauek dira estropadako azken metroak, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Orioren azken metroak
San Nikolas ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan.
Gorka Aranberri: “Hanka onarekin hasi dugu denboraldia"
Oriok Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera irabazi du, Buitrago de Lozoyako (Madril) Riosequillo urtegian jokatu den Eusko Label Ligarako lehen estropada puntuagarria, eta garaipena lortzeko faborito nagusi jotzen zuten iragarpenak berretsi ditu.
Gorka Aranberri: “Gogotsu gaude ligari ondo ekiteko, eta erronkak berdinak izan behar dira"
"Bigarren urtea dugu lan era berdinarekin, eta hori nabaritu behar da", azpimarratu du Orioko patroiak. Aurtengo denboraldi hasierako traineruaren maila eta iazkoa desberdinak direla aitortu du Aranberrik. "Gu ezin gara aurkarien begira egon", ohartarazi du.
Hamaseigarren bandera irabazita biribildu du Oriok denboraldia
Portugaleteko Bandera ere bereganatuta, marka guztiak hautsi ditu Oriok aurten, Eusko Label Liga eta Kontxa poltsikoratuta.
Gorka Aranberri: ''Oriok egindako denboraldiari 10ekoa jarriko nioke''
Oriok irabazi du Portugaleteko Bandera, eta Eusko Label Ligan aurten 16. bandera eskuratu eta errekor guztiak hautsi ditu horrela. "Oriok egindako denboraldiari 10ekoa jarriko nioke", esan du Gorka Aranberri patroiak.