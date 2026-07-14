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Asier Irueta, ondoz ondoko 202 estropada Ondarroarekin
Asier Iruretak 202 estropada egin ditu jarraian Ondarroako traineruan. Ezin hobeto ekin diote denboraldiari, bigarren txandan ari dira arraunean eta sailkapenean zortzigarren dira aurretik San Juan bi puntura dutela. Orain, despistatu gabe “gerran jarraitzea” egokitzen zaiela azaldu du ondarroarrak.
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Ondarroa, helburua beteta, baina denboraldiarekin pozik ez
Denboraldiaren azken txanpa iristear, jarritako helburu apala bete duten arren, Ondarroa ez dago egindako lanarekin gustura. Orain, etxeko estropadan jendea pozik uztea eta Kontxan egotea dute helburu.
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