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Asier Irueta, ondoz ondoko 202 estropada Ondarroarekin

Iragarkia
Asier Irureta
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asier Iruretak 202 estropada egin ditu jarraian Ondarroako traineruan. Ezin hobeto ekin diote denboraldiari, bigarren txandan ari dira arraunean eta sailkapenean zortzigarren dira aurretik San Juan bi puntura dutela. Orain, despistatu gabe “gerran jarraitzea” egokitzen zaiela azaldu du ondarroarrak.

Ondarroa Arrauna Eusko Label Liga

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