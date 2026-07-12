Eusko Label Liga
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Oriok erakustaldia eman du etxean eta Donostiarrak bere burua aldarrikatu du

San Nikolas ontziak aise utzi ditu atzean aurkariak ligako hirugarren bandera eskuratzeko, eta Donostiarra bigarren izan da marka bikaina eginda.
Iragarkia
Portada Orio Banderarekin
18:00 - 20:00
Orioko arraunlariak bandera ospatzen. Argazkia: EITB
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok etxean nork agintzen duen erakutsi du igande honetan Eusko Label Ligako XIV. Orio Kanpina Banderan. San Nikolas ontzia aurkarien oso gainetik aritu da lehen palakadetatik, eta aise utzi ditu atzean aurkariak ligako hirugarren bandera eskuratzeko. Bestalde, Donostiarra eman du ezustekoa, bigarren denbora onena eginda.

Oraingoan Hondarribia sartu den ohorezko txandan, itsaso lasaiak mesede egin dio etxeko traineruari, eta bigarren ziabogarako 10 segundoko tartea zuen Bermeorekiko. Hala, azken hori, Hondarribia eta Getaria Donostiarrak bigarren txandan egindako denborari begira lehiatu behar izan dira, estropada irabazteko helburua alde batera utzita.

Aurreikuspenak betez, Oriok irabazi du bandera 20:16ko denborarekin. Donostiarrak eman du sorpresa, 9 segundo gehiagorekin bigarren denborarik onena egin baitu. Hirugarren Bermeo izan da, irabazlearengandik 14 segundora, eta Hondarribia eta Getaria Zierbenaren atzetik geratu dira.

Bigarren txandan, Donostiarraren agintea nabaria izan da. Lehen luzea Zierbenak -estreinakoz bigarren  txandan- gidatu duen arren, bigarren ziabogara iritsi aurretik Torrekuak aurrea hartu dio eta pixkanaka tartea handitzen hasi da. Hala, azken luzerako bakarrik egin dute ihes, 20:25eko denbora bikaina eginez. Zierbena 8 segundora helmugaratu da, Ondarroa 24 segundora eta San Juan Lekeitio eta Aresen atzetik geratu da.

Lekeitio, Ares, Santurtzi eta Chapela izan dira beste behin uretara sartzen lehenak. Ohi bezala, Lekittarra aurkariak baino pauso bat aurrerago joan da uneoro, eta 20:54 minutuko denborarekin helmugaratu da. Ares bost segundora helmugaratu da, bigarren, eta Santurtzi eta Chapela heldu dira atzetik.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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