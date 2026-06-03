A lo largo de la jornada, las ciclistas han afrontado los primeros puertos de montaña significativos de esta edición de la 'Corsa Rosa', completando el ascenso al Tre Croci (primera categoría) y al Sant'Antonio y Costa (9%), en dos ocasiones.

Tras de coronar la última de las subidas a falta de casi 17 kilómetros del final, Vollering, con un tiempo de 4h:23:47, ha logrado su primera victoria en el Giro 2026 al ganar un esprint en el que ha superado tanto a su compatriota Anna van der Breggen (SD Worx–Protime) como a la alemana Antonia Niedermaier (Canyon-Sram), dos de las principales favoritas.

Por detrás, la canadiense Isabella Holmen (Lidl-Trek) ha cruzado la meta en cuarta posición a dos segundos y la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) en quinta a 15.

En la clasificación general, Van der Breggen conserva el maillot rosa de líder con un minuto de ventaja sobre Vollering, 1:24 sobre Niedermaier, 2:01 sobre Holmgren y 2:03 sobre la suiza Marlen Reusser (Movistar), que ha acabado en séptima posición a 53 segundos de la cabeza.