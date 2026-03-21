Pogacar y Kopecky triunfan en la Milán-San Remo

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se impuso este sábado en la Milán-San Remo al superar por la mínima, por apenas unos centímetros, al británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) en un esprint final que le permitió ganar, por primera vez en su carrera, el primer monumento del año.

A la leyenda de 27 años le faltaban pocas citas en su extenso palmarés. Una de ellas, esta Milán-San Remo en la que había competido cinco veces antes, con dos podios. Era su reto especial.

Una fecha marcada en rojo en su calendario que ansiaba borrar. Lo hizo a lo grande, con otra exhibición de poderío en este primer monumento del año en el que incluso llegó a caerse a falta de poco más de 30 kilómetros.

No se le resistió el éxito. Dejó clara su superioridad ante Mathieu Van der Poel, desfondado en el final por el ataque constante del esloveno. Y superó a un grandísimo Pidcock en un esprint para el recuerdo. Tercero finalizó el belga Wout Van Aert.

Por su parte, los ciclistas vascos Alex Aranburu (Cofidis) y Jon Barrenetxea (Movistar) ha terminado la clásica en los puestos 12 y 20, respectivamente.