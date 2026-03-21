Pogacar y Kopecky triunfan en la Milán-San Remo
Alex Aranburu ha terminado la clásica duodécimo, mientras que Usoa Ostolaza ha sido decimotercera. Además, Debora Silvestri, del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, ha sido hospitalizada tras sufrir una espeluznante caída.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se impuso este sábado en la Milán-San Remo al superar por la mínima, por apenas unos centímetros, al británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) en un esprint final que le permitió ganar, por primera vez en su carrera, el primer monumento del año.
A la leyenda de 27 años le faltaban pocas citas en su extenso palmarés. Una de ellas, esta Milán-San Remo en la que había competido cinco veces antes, con dos podios. Era su reto especial.
Una fecha marcada en rojo en su calendario que ansiaba borrar. Lo hizo a lo grande, con otra exhibición de poderío en este primer monumento del año en el que incluso llegó a caerse a falta de poco más de 30 kilómetros.
No se le resistió el éxito. Dejó clara su superioridad ante Mathieu Van der Poel, desfondado en el final por el ataque constante del esloveno. Y superó a un grandísimo Pidcock en un esprint para el recuerdo. Tercero finalizó el belga Wout Van Aert.
Por su parte, los ciclistas vascos Alex Aranburu (Cofidis) y Jon Barrenetxea (Movistar) ha terminado la clásica en los puestos 12 y 20, respectivamente.
En la prueba femenina, la belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) se coronó campeona de la Milán-San Remo, con un esprint final en el que batió a la suiza Noemi Ruegg (EF Education) y a la italiana Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ).
Kopecky tuvo tiempo incluso de alzar los brazos en el final de esta segunda 'classicissima' de la historia del ciclismo femenino. Lo tuvo que trabajar en una volata final que se decidió en los últimos metros, con la insistencia de Ruegg y Gasparrini, incapaces de superar el ritmo de la doble campeona del mundo.
La corredora guipuzcoana Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) cruzó la línea de meta en décimo tercer lugar.
Caída brutal de Silvestri
Por otro lado, la carrera dejó una imagen muy preocupante cuando la italiana Debora Silvestri, del Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, sufrió una caída de varios metros al vacío.
Tras minutos de incertidumbre la organización confirmó a la retransmisión televisiva que la ciclista está consciente.
También en las redes sociales, el equipo vasco confirmó que está consciente y que será atendida en el hospital, después de varios minutos de incertidumbre y tras verse en la retransmisión cómo Silvestri quedó tendida e inmóvil en el suelo.
Clasificación de la prueba masculina
Clasificación de la prueba femenina
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