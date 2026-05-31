Vingegaard conquista el Giro y entra en el Olimpo del ciclismo; Milan se lleva la última etapa

Vingegaard ha dominado la competición gracias a su fortaleza en la montaña, donde ha logrado cinco victorias de etapa que le han permitido distanciar a todos sus rivales. El danés ha cerrado así el círculo de las tres grandes vueltas, ya que ha añadido el Giro a sus triunfos anteriores en el Tour de Francia y la Vuelta a España.

En la clasificación general, Vingegaard ha aventajado en más de cinco minutos al austríaco Felix Gall y al australiano Jai Hindley, que han completado el podio final. Además, el equipo Visma Lease a Bike ha confirmado su superioridad colectiva durante toda la carrera