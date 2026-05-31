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Vingegaard conquista el Giro y entra en el Olimpo del ciclismo; Milan se lleva la última etapa

Jonas Vingegaard ha ganado el Giro de Italia 2026 en Roma tras tres semanas de dominio firme, especialmente en la alta montaña, donde dejó la carrera prácticamente decidida. Con este triunfo, el danés completa la triple corona de Grandes Vueltas. Jonathan Milan, por su parte, se ha proclamado ganador de la última etapa con un espectacular sprint masivo.

ROME (Italy), 31/05/2026.- Danish rider Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease A Bike kisses the winner's trophy after winning the Giro d'Italia cycling tour, in Rome, Italy, 31 May 2026. (Ciclismo, Italia, Roma) EFE/EPA/FABIO CIMAGLIA

Jonas Vingegaard. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Vingegaard Giroa irabazi eta txirrindularitzaren olinpoan sartu da; Milanek azken etapa irabazi du
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

Jonas Vingegaard ha conquistado el Giro de Italia 2026 y ha culminado una actuación histórica en su debut en la carrera italiana. El ciclista danés del Visma Lease a Bike se ha proclamado vencedor de la 109ª edición tras la última etapa disputada en Roma, donde el italiano Jonathan Milan ha conseguido por fin una victoria al esprint después de varias semanas rozando el triunfo.

18:00 - 20:00

Vingegaard ha dominado la competición gracias a su fortaleza en la montaña, donde ha logrado cinco victorias de etapa que le han permitido distanciar a todos sus rivales. El danés ha cerrado así el círculo de las tres grandes vueltas, ya que ha añadido el Giro a sus triunfos anteriores en el Tour de Francia y la Vuelta a España.

En la clasificación general, Vingegaard ha aventajado en más de cinco minutos al austríaco Felix Gall y al australiano Jai Hindley, que han completado el podio final. Además, el equipo Visma Lease a Bike ha confirmado su superioridad colectiva durante toda la carrera

Entre los protagonistas del Giro también ha destacado el navarro Igor Arrieta. El corredor de UAE Team Emirates conseguió una brillante victoria en la quinta etapa con final en Potenza, en una jornada marcada por un emocionante desenlace junto al portugués Afonso Eulálio

Tras conquistar Roma vestido de rosa, Vingegaard ha puesto ya la mirada en el próximo Tour de Francia, donde ha alimentado la expectativa de un gran duelo frente a Tadej Pogacar. El excelente nivel mostrado por el danés ha aumentado la ilusión de los aficionados ante una de las rivalidades más esperadas del ciclismo mundial.

18:00 - 20:00

Results powered by FirstCycling.com

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UCI World Tour Jonas Vingegaard Giro de Italia

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