Del Toro conquista el 'Tridente' de la Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) ha conquistado la 61ª edición de la Tirreno-Adriático después de defender este domingo su ventaja al frente de la general en la séptima y última etapa, de 142 kilómetros entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto y en que ha logrado imponerse el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).



Del Toro, que llegaba al día final con 42 segundos de renta sobre italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) después de ganar la penúltima etapa, ha sobrevivido a una jornada movida por los ataques y, sobre todo, por una caída masiva a falta de tres kilómetros en la que se ha visto implicado, aunque no afectado por la normativa de los últimos kilómetros.



A pesar de todo, ha conseguido convertirse en el primer mexicano en alzar el 'Tridente' de la 'Carrera de los dos mares', con 40 segundos de ventaja sobre el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), que ha superado en la general a Pellizzari, finalmente tercero a 40 segundos del vencedor.



Por su parte, el emocionante esprint final ha sido para Jonathan Milan, que ha logrado imponerse en la línea de meta al australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers) y al belga Laurenz Rex (Soudal Quick Step).