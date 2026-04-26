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Pogacar se impone a Seixas y firma su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja; Vollering logra su tercera victoria

El esloveno ha vuelto a imponerse en la Lieja-Bastoña-Lieja tras un duelo exigente con el francés Paul Seixas. Vollering, por su parte, ha atacado en la Redoute y se ha impuesto en solitario en una edición marcada por bajas importantes.

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Pogacar y Vollering . Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Pogacarrek, Seixas mendean hartuta, laugarren Lieja-Bastogne-Lieja irabazi du; Volleringek hirugarrena eskuratu du
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tadej Pogacar (UAE) ha prolongado su dominio en la Lieja-Bastoña-Lieja al conquistar su cuarta victoria en la clásica más antigua del calendario. El ciclista del UAE ha tenido que emplearse a fondo en una edición más disputada de lo esperado, en la que el joven francés Paul Seixas (Decathlon) ha resistido su ataque en La Redoute, aunque finalmente ha cedido en la subida a Roche-aux-Faucons.

Remco Evenepoel (Red Bull). ha sido tercero tras protagonizar un inicio muy agresivo, aunque no ha podido seguir el ritmo impuesto por Pogacar en el momento decisivo. Con este triunfo, el esloveno ha igualado en el palmarés a Alejandro Valverde y Moreno Argentin, quedándose a una sola victoria del récord de Eddy Merckx.

 

La carrera ha comenzado de forma accidentada, con una caída que ha partido el pelotón y ha favorecido a Evenepoel, que ha logrado una ventaja significativa junto a Nico Denz. Sin embargo, el trabajo conjunto del UAE y el Decathlon ha permitido neutralizar la escapada antes de los últimos 100 kilómetros.

En el tramo final, Pogacar ha lanzado su ofensiva habitual en La Redoute, donde solo Seixas ha sido capaz de seguirle. Ambos han colaborado hasta la Roche-aux-Faucons, donde el campeón del mundo ha asestado el ataque definitivo a falta de 600 metros para coronar.

Pogacar ha cruzado la meta en solitario tras 5 horas, 50 minutos y 28 segundos, firmando además la edición más rápida de la historia de la prueba, con una media superior a los 44 km/h.

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Vollering conquista su tercera Lieja-Bastoña-Lieja femenina

La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - Suez) ha logrado su tercer triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja femenina tras un ataque decisivo en la Redoute a falta de 35 kilómetros. Ha marchado en solitario hasta meta, confirmando su gran temporada, en la que también ha ganado varias clásicas destacadas.

Por detrás, el grupo perseguidor ha llegado fragmentado y Puck Pieterse (Premier Tech) se ha impuesto en el esprint por la segunda plaza, por delante de Katarzyna Niewiadoma (Canyon) , tercera. Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) ha terminado cuarta.

La catalana Paula Blasi (UAE) ha finalizado quinta tras ganar el esprint del segundo grupo, culminando una destacada primavera.

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