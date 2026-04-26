Tadej Pogacar (UAE) ha prolongado su dominio en la Lieja-Bastoña-Lieja al conquistar su cuarta victoria en la clásica más antigua del calendario. El ciclista del UAE ha tenido que emplearse a fondo en una edición más disputada de lo esperado, en la que el joven francés Paul Seixas (Decathlon) ha resistido su ataque en La Redoute, aunque finalmente ha cedido en la subida a Roche-aux-Faucons.

Remco Evenepoel (Red Bull). ha sido tercero tras protagonizar un inicio muy agresivo, aunque no ha podido seguir el ritmo impuesto por Pogacar en el momento decisivo. Con este triunfo, el esloveno ha igualado en el palmarés a Alejandro Valverde y Moreno Argentin, quedándose a una sola victoria del récord de Eddy Merckx.