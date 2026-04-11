ITZULIA - 6ª ETAPA

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Paul Seixas conquista la Itzulia, y Andrew August se lleva la última etapa

El ciclista estadounidense Andrew August ha sorprendido adjudicándose la última etapa. Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen han acompañado a Paul Seixas en el podio final, mientras que Ion Izagirre ha terminado su última Itzulia en un meritorio cuarto puesto.

BERGARA (GIPUZKOA), 11/04/2026.- El ciclista estadounidense Andrew August (Ineos), entra ganador en meta de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco-Itzulia, este sábado en Bergara (Gipuzkoa). EFE/ Juan Herrero
Andrew August, en la meta de Bergara.
Euskaraz irakurri: Paul Seixasek nagusitasun handiz irabazi du Itzulia, eta Andrew Augustek bereganatu du azken etapa
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista estadounidense Andrew August ha sorprendido adjudicándose la última etapa. Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen han acompañado a Paul Seixas en el podio final, mientras que Ion Izagirre ha terminado su última Itzulia en un meritorio cuarto puesto.

Más información, en breve.

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UCI World Tour Paul Seixas Itzulia Basque Country Sexta etapa Itzulia masculina

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