Paul Seixas conquista la Itzulia, y Andrew August se lleva la última etapa
El ciclista estadounidense Andrew August ha sorprendido adjudicándose la última etapa. Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen han acompañado a Paul Seixas en el podio final, mientras que Ion Izagirre ha terminado su última Itzulia en un meritorio cuarto puesto.
El ciclista estadounidense Andrew August ha sorprendido adjudicándose la última etapa. Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen han acompañado a Paul Seixas en el podio final, mientras que Ion Izagirre ha terminado su última Itzulia en un meritorio cuarto puesto.
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EN DIRECTO: 6ª y última etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Goizper Antzuola-Bergara (135,4 km)
Sigue en directo la retransmisión de la sexta y última etapa de la Itzulia 2026 con salida en Goizper-Antzuola y llegada en Bergara. Desde las 14:30 horas, y hasta las 18:30, sigue al detalle todo lo que suceda en la última etapa de la presente edición.
Izagirre: “He intentado seguir a Paul, pero he visto que no era mi ritmo"
Ion Izagirre (Cofidis) ha peleado por la etapa, en el quinto día de la Vuelta, con salida y llegada en Eibar, ha declarado que ha intentado seguir a Lipowitz y Seixas, pero que no ha sido capaz de mantener su ritmo y que, aunque tiene lejos el podio, intentará conseguirlo.
La caída que ha privado a Javier Romo de la lucha por la etapa
El ciclista manchego se ha ido al suelo justo al final de la subida a Izua, poco después de contactar con Seixas y Lipowitz.
Paul Seixas: “Ha sido una etapa dura y estoy feliz por el triunfo"
El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ha firmado su tercera victoria en la Itzulia, en la etapa reina que se ha disputado hoy en Eibar. Seixas ha ganado al esprint ante el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), con un tiempo de 4h.30.03. La tercera plaza ha sido para el español Javier Romo (Movistar), a 1.08 minutos.
Resumen de la 5ª etapa de la Itzulia, ganada por Paul Seixas
El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon) ha logrado su tercera victoria de etapa en la Itzulia 2026, en la quinta etapa con salida y llegada en Eibar. A falta de 30 kilómetros, se ha lanzado en la escapada junto al alemán Florian Lipowitz (Red Bull), y entre ambos se ha decidido el vencedor en el sprint final.
Un intratable Paul Seixas se lleva la etapa reina de la Itzulia
Paul Seixas y Florian Lipowitz han reventado la carrera en el ascenso a Izua, y en la meta de Eibar se ha impuesto el ciclista de 19 años, que suma su tercera victoria en la Itzulia. El resto de favoritos, entre ellos Primoz Roglic y Ion Izagirre, han llegado con más de un minuto de retraso.
Duelo entre Seixas y Lipowitz en el último kilómetro
El líder de la Itzulia, Paul Seixas (Decathlon), se ha impuesto en la etapa reina disputada en Eibar, consiguiendo su tercera victoria en esta edición. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) y Javier Romo (Movistar) han sido segundo y tercero, respectivamente.
¡Un coche ha golpeado a Markel Beloki!
Mientras disputaba la quinta etapa de la Itzulia, a falta de 45 kilómetros para meta, el coche del Lidl-Trek ha dado un golpe al ciclista vasco Markel Beloki, que se ha llevado un buen susto, aunque afortunadamente no ha ocurrido nada grave.
EN DIRECTO: Etapa reina de la Itzulia Basque Country (Eibar-Eibar, 176.2 kms)
Sigue en directo la retransmisión de la 5ª etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Eibar. Desde las 15:05 horas y hasta las 18:15, no te pierdas ningún detalle de la etapa reina de la presente edición.