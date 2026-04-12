Wout Van Aert ha ganado la 113ª edición de la París-Roubaix después de imponerse a Tadej Pogacar en un emocionante esprint final en el velódromo André-Pétrieux. El ciclista belga ha culminado así una actuación brillante tras más de cinco horas de esfuerzo y ha sumado el segundo monumento de su carrera.

El fenómeno de Herentals, de 31 años, ha roto los moldes y ha evitado dos hechos históricos, que Pogacar lograra el quinto 'monumento' consecutivo (el único que le queda por ganar) y que Mathieu van der Poel ganara su cuarta Roubaix consecutiva.

La prueba ha comenzado a un ritmo altísimo y no ha permitido la formación de una fuga clara. Desde los primeros tramos de adoquines, los favoritos han tomado protagonismo en una jornada marcada por caídas, pinchazos y averías. Pogacar ha sufrido un percance mecánico que le ha obligado a perseguir durante varios kilómetros, aunque ha conseguido enlazar con el grupo principal antes de los sectores decisivos.

También Mathieu van der Poel ha tenido problemas mecánicos que le han hecho perder contacto con la cabeza de carrera, lo que ha condicionado sus opciones de victoria. Mientras tanto, Van Aert y Pogacar han ido seleccionando el grupo hasta quedarse solos tras un ataque del belga a más de 50 kilómetros de meta.