Van Aert deja a Pogacar sin su ansiada París-Roubaix
El belga Wout van Aert (Visma) ha ganado la 113ª edición de la París-Roubaix tras imponerse en un intenso duelo a Tadej Pogacar, a quien el “Infierno del Norte” se le ha vuelto a resistir como único Monumento ausente en su palmarés.
Wout Van Aert ha ganado la 113ª edición de la París-Roubaix después de imponerse a Tadej Pogacar en un emocionante esprint final en el velódromo André-Pétrieux. El ciclista belga ha culminado así una actuación brillante tras más de cinco horas de esfuerzo y ha sumado el segundo monumento de su carrera.
El fenómeno de Herentals, de 31 años, ha roto los moldes y ha evitado dos hechos históricos, que Pogacar lograra el quinto 'monumento' consecutivo (el único que le queda por ganar) y que Mathieu van der Poel ganara su cuarta Roubaix consecutiva.
La prueba ha comenzado a un ritmo altísimo y no ha permitido la formación de una fuga clara. Desde los primeros tramos de adoquines, los favoritos han tomado protagonismo en una jornada marcada por caídas, pinchazos y averías. Pogacar ha sufrido un percance mecánico que le ha obligado a perseguir durante varios kilómetros, aunque ha conseguido enlazar con el grupo principal antes de los sectores decisivos.
También Mathieu van der Poel ha tenido problemas mecánicos que le han hecho perder contacto con la cabeza de carrera, lo que ha condicionado sus opciones de victoria. Mientras tanto, Van Aert y Pogacar han ido seleccionando el grupo hasta quedarse solos tras un ataque del belga a más de 50 kilómetros de meta.
En los tramos más duros, como el Carrefour de l’Arbre, Pogacar ha intentado descolgar a su rival, pero Van Aert ha resistido todos los ataques. Ambos han colaborado en los kilómetros finales para mantener la ventaja sobre los perseguidores y se han jugado la victoria en el velódromo.
En el esprint definitivo, Van Aert ha lanzado un ataque contundente a falta de unos 100 metros y ha superado a Pogacar con claridad. El belga ha celebrado con emoción una victoria muy esperada, tras varios podios en ediciones anteriores, y ha evitado además que el esloveno lograra un hito histórico.
Te puede interesar
El llanto de Wout Van Aert tras batir a Pogacar en la París-Roubaix
El belga del Visma ha roto a llorar en el suelo nada más cruzar la meta por delante del ciclista esloveno.
Pogacar y Vollering triunfan en el Tour de Flandes
Tadej Pogacar sigue haciendo historia al ganar su tercer Tour de Flandes y sumar su cuarto monumento consecutivo, mientras que Demi Vollering ha conquistado por primera vez esta prueba.
Este es el momento que ha estado a punto de provocar la descalificación de Pogacar y Evenepoel en el Tour de Flandes
Varios ciclistas han decidido pasar el paso a nivel cuando las barreras estaban bajándose, lo que castiga el reglamento.
Ion Izagirre triunfa en el Gran Premio Miguel Induráin
El corredor de Ormaiztegi ha cruzado en solitario la línea de meta de Estella tras un ataque decisivo a dos kilómetros de meta para ganar por tercera vez el Gran Premio Miguel Indurain en su última temporada como profesional
Izagirre: “Parece que es una carrera que me viene bien"
Ion Izagirre (Cofidis) se ha mostrado satisfecho tras ganar por tercera vez el Gran Premio Miguel Indurain. Llevaba casi tres años sin ganar y ha destacado que ganar en casa siempre es especial, en el año en el que se va a retirar.
Escapada y exhibición de Ion Izagirre en el Gran Premio Miguel Indurain
Ion Izagirre (Cofidis) se ha impuesto con una exhibición en el Gran Premio Miguel Indurain 2026. El ciclista de Ormaiztegi ha pegado la escapada a dos kilómetros de meta y nadie ha sido capaz de seguir su rueda. Ha conquistado por tercera vez la carrera, su primera victoria desde el Tour 2023.
Brustenga se impone en la Clásica Velox Adelie tras la descalificación de Gautherat
Gautherat ha sido descalificado por una maniobra irregular en el sprint final, dando la victoria al ciclista del Kern Pharma.
Filippo Ganna y Marlen Reusser se adjudican la clásica A Través de Flandes
El ciclista transalpino ha superado al ídolo local Wout Van Aert en los últimos metros tras una larga persecución. Mientras, la ciclista suiza se ha impuesto a las neerlandesas Demi Vollering y Lieje Nooijen en línea de meta.
Vingegaard se lleva la Volta a Catalunya; Brady Gilmore gana la última etapa
El ciclista danés se ha impuesto en la Volta a Catalunya tras la última etapa disputada, con final en Barcelona y triunfo al esprint del australiano Brady Gilmore.