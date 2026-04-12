Paris-Roubaix
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Van Aert deja a Pogacar sin su ansiada París-Roubaix

El belga Wout van Aert (Visma) ha ganado la 113ª edición de la París-Roubaix tras imponerse en un intenso duelo a Tadej Pogacar, a quien el “Infierno del Norte” se le ha vuelto a resistir como único Monumento ausente en su palmarés.

El belga Wout van Aert llega a meta Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Van Aertek irabazi du Paris-Roubaix, esprintean Tadej Pogacar garaituta
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

Wout Van Aert ha ganado la 113ª edición de la París-Roubaix después de imponerse a Tadej Pogacar en un emocionante esprint final en el velódromo André-Pétrieux. El ciclista belga ha culminado así una actuación brillante tras más de cinco horas de esfuerzo y ha sumado el segundo monumento de su carrera.

El fenómeno de Herentals, de 31 años, ha roto los moldes y ha evitado dos hechos históricos, que Pogacar lograra el quinto 'monumento' consecutivo (el único que le queda por ganar) y que Mathieu van der Poel ganara su cuarta Roubaix consecutiva.

La prueba ha comenzado a un ritmo altísimo y no ha permitido la formación de una fuga clara. Desde los primeros tramos de adoquines, los favoritos han tomado protagonismo en una jornada marcada por caídas, pinchazos y averías. Pogacar ha sufrido un percance mecánico que le ha obligado a perseguir durante varios kilómetros, aunque ha conseguido enlazar con el grupo principal antes de los sectores decisivos.

También Mathieu van der Poel ha tenido problemas mecánicos que le han hecho perder contacto con la cabeza de carrera, lo que ha condicionado sus opciones de victoria. Mientras tanto, Van Aert y Pogacar han ido seleccionando el grupo hasta quedarse solos tras un ataque del belga a más de 50 kilómetros de meta.

 

En los tramos más duros, como el Carrefour de l’Arbre, Pogacar ha intentado descolgar a su rival, pero Van Aert ha resistido todos los ataques. Ambos han colaborado en los kilómetros finales para mantener la ventaja sobre los perseguidores y se han jugado la victoria en el velódromo.

En el esprint definitivo, Van Aert ha lanzado un ataque contundente a falta de unos 100 metros y ha superado a Pogacar con claridad. El belga ha celebrado con emoción una victoria muy esperada, tras varios podios en ediciones anteriores, y ha evitado además que el esloveno lograra un hito histórico.

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