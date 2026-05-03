Tour de Romandía
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Pogacar se encumbra en el Tour de Romandía con su cuarta victoria de etapa

El esloveno (UAE) ha confirmado su gran inicio de temporada al imponerse en el Tour de Romandía, donde ha sumado una nueva victoria de etapa y ha demostrado su superioridad.
LEYSIN (Switzerland), 03/05/2026.- Tadej Pogacar from Slovenia of UAE Team Emirates XRG raises his arms after crossing the finish line to win during the fifth and last stage, a 178,2 km race between Lucens and Leysin at the 79th Tour de Romandie UCI World Tour Cycling race, in Leysin, Switzerland, 03 May 2026. (Ciclismo, Eslovenia, Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Tadej Pogacar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pogacarrek Romandiako Tourra irabazi du, azken etapa ere garaituta
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KIROLAK EITB

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Tadej Pogacar (UAE) ha dado un nuevo golpe de autoridad en el pelotón internacional tras adjudicarse el Tour de Romandía, en Suiza, consolidando su candidatura a convertirse en uno de los mejores ciclistas de la historia. El corredor del UAE Team Emirates ha cerrado la competición con una exhibición de control y ambición, sumando además su victoria número 116 como profesional.

En la sexta y última etapa, con un recorrido de 178,2 kilómetros entre Lucens y la exigente subida final a Leysin, el esloveno ha gestionado sin dificultades la ventaja de 35 segundos que había logrado sobre el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora). Lejos de limitarse a defender, Pogacar ha vuelto a atacar en el último kilómetro, imponiéndose también en la etapa y dejando claro su dominio.

El podio final lo han completado el propio Florian Lipowitz, que ha terminado segundo tanto en la general como en la etapa, y el francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious), que ha finalizado a 2 minutos y 44 segundos del ganador.

Con este triunfo, Pogacar ha iniciado la temporada de vueltas por etapas con pleno éxito, reafirmando su condición de referente del ciclismo mundial y enviando un mensaje claro a sus rivales de cara a los grandes objetivos del año.

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