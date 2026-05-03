Pogacar se encumbra en el Tour de Romandía con su cuarta victoria de etapa

Tadej Pogacar (UAE) ha dado un nuevo golpe de autoridad en el pelotón internacional tras adjudicarse el Tour de Romandía, en Suiza, consolidando su candidatura a convertirse en uno de los mejores ciclistas de la historia. El corredor del UAE Team Emirates ha cerrado la competición con una exhibición de control y ambición, sumando además su victoria número 116 como profesional.

En la sexta y última etapa, con un recorrido de 178,2 kilómetros entre Lucens y la exigente subida final a Leysin, el esloveno ha gestionado sin dificultades la ventaja de 35 segundos que había logrado sobre el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora). Lejos de limitarse a defender, Pogacar ha vuelto a atacar en el último kilómetro, imponiéndose también en la etapa y dejando claro su dominio.

El podio final lo han completado el propio Florian Lipowitz, que ha terminado segundo tanto en la general como en la etapa, y el francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious), que ha finalizado a 2 minutos y 44 segundos del ganador.

Con este triunfo, Pogacar ha iniciado la temporada de vueltas por etapas con pleno éxito, reafirmando su condición de referente del ciclismo mundial y enviando un mensaje claro a sus rivales de cara a los grandes objetivos del año.