Pogacar se encumbra en el Tour de Romandía con su cuarta victoria de etapa
Tadej Pogacar (UAE) ha dado un nuevo golpe de autoridad en el pelotón internacional tras adjudicarse el Tour de Romandía, en Suiza, consolidando su candidatura a convertirse en uno de los mejores ciclistas de la historia. El corredor del UAE Team Emirates ha cerrado la competición con una exhibición de control y ambición, sumando además su victoria número 116 como profesional.
En la sexta y última etapa, con un recorrido de 178,2 kilómetros entre Lucens y la exigente subida final a Leysin, el esloveno ha gestionado sin dificultades la ventaja de 35 segundos que había logrado sobre el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora). Lejos de limitarse a defender, Pogacar ha vuelto a atacar en el último kilómetro, imponiéndose también en la etapa y dejando claro su dominio.
El podio final lo han completado el propio Florian Lipowitz, que ha terminado segundo tanto en la general como en la etapa, y el francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious), que ha finalizado a 2 minutos y 44 segundos del ganador.
Con este triunfo, Pogacar ha iniciado la temporada de vueltas por etapas con pleno éxito, reafirmando su condición de referente del ciclismo mundial y enviando un mensaje claro a sus rivales de cara a los grandes objetivos del año.
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Además, Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, ha sido segundo, mientras que los ciclistas vascos Mikel Bizkarra e Ibon Ruiz han terminado la Vuelta a Turquía entre los diez mejores.
Pogacar sentencia el Tour de Romandía con una exhibición en la etapa reina
El esloveno ha logrado su tercera victoria en esta edición tras imponerse en solitario en Charmey y ha dejado la general prácticamente decidida a falta de la última jornada.
Zimmermann gana la Eschborn-Frankfurt con Pello Bilbao cuarto y Ion Izagirre sexto
Segundo y tercero han sido para los británicos Pidcock y Tulett, respectivamente.
Pogacar hace doblete tras imponerse al sprint en la segunda etapa
Söderqvist, Conca, Thalmann y Renard-Haquin han protagonizado la fuga del día, pero han sido neutralizados a cuatro kilómetros de meta. Un reducido pelotón se ha plantado en los últimos metros, donde el campeón esloveno ha vuelto a imponer su insaciable hambre de victoria.
Pogacar gana la primera etapa en Martigny y se enfunda el maillot de líder
Pogacar ha atacado en la subida al Ovronnaz, de primera categoría. Ha llegado a meta junto a otros tres corredores, Lipowitz, Martínez y Nordhagen, y ha sido el más rápido en el sprint.
El francés Dorian Godon se impone en la etapa prólogo y es el primer líder del Tour de Romandía
El ciclista galo del Ineos Grenadier ha metido en un recorrido de poco más de tres kilómetros 6 segundos al portugués Ivo Oliveira (UAE) y al sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek), segundo y tercero, respectivamente.
Pogacar se impone a Seixas y firma su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja; Vollering logra su tercera victoria
El esloveno ha vuelto a imponerse en la Lieja-Bastoña-Lieja tras un duelo exigente con el francés Paul Seixas. Vollering, por su parte, ha atacado en la Redoute y se ha impuesto en solitario en una edición marcada por bajas importantes.
Subida al Muro de Huy en el último kilómetro de la Flecha Valona, con victoria de Paul Seixas
El joven ciclista francés del Decathlon ha atacado en la ascensión decisiva de la carrera, y ha dejado atrás a todos sus rivales. Ion Izagirre, que ha firmado una gran actuación, se ha clasificado en séptima posición.
Seixas y Vollering conquistan el Muro de Huy en la Flecha Valona
En la prueba masculina, Seixas ha llevado el mando en la subida final y ha atacado a 200 metros de la cima para levantar los brazos. En la femenina, Vollering ha sido también la más fuerte en el ascenso al Muro de Huy, donde ha llevado la iniciativa en un desenlace disputado, sin mirar atrás y con fe en una victoria que se le había negado desde 2023.