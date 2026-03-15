Jonas Vingegaard se adjudica la París-Niza; última etapa para Lenny Martínez

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha proclamado ganador final de la 84 edición de la París-Niza tras la disputa de la octava y última etapa, con un recorrido de 129,2 km con salida y meta en la capital de la Costa Azul, en la que se impuso el francés Lenny Martínez (Bahrain).

Vingeggard se ha anotado su victoria profesional número 45 y la tercera de la temporada. En la última jornada ha mantenido un pulso con Lenny Martínez, quien le ha vencido al esprint con un tiempo de 3h.06.43.

En la general Vingegaard sube como líder al podio, junto a Daniel Felipe, segundo, y el alemán Georg Steinhauser (EF Education), tercero. Por su parte, Ion Izagirre (Cofidis), ha acabado séptimo a 9.19 minutos del ganador.

En la subida a la Cota del Linguador, los favoritos han anulado la fuga de Paret Peintre. Visma ha tomado el mando subiendo el último puerto puntuable del día, hasta el punto de que el propio Vingegaard ha quedado solo en cabeza junto a Lenny Martínez. El grupo con Ion Izagirre, Vauquelin, Tejada y Steinhauser ha perdido 35 segundos en la cresta.

Lenny, que había intentado de mil maneras zafarse de Vingegaard, ha evitado la tercera victoria del danés con un potente esprint, iniciado de lejos, que le ha permitido anotarse su victoria profesional número 10, la primera de la temporada.