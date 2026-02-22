UAE TOUR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Isaac Del Toro gana el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

El ciclista mexicano ha conservado el liderato alcanzado el sábado para sumar su primer triunfo de la temporada. Por otro lado, Iván Romeo ha ganado la Vuelta a Andalucía, y Juan Ayuso la Vuelta al Algarve.
Del Toro UAE
Isaac Del Toro. Foto: @UAETour
Euskaraz irakurri: Isaac Del Torok irabazi du Arabiar Emirerri Batuetako Tourra
author image

EITB

Última actualización

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha impuesto este domingo en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que ha finalizado en Abu Dhabi.

En la séptima y última etapa, disputada este domingo, se ha impuesto al esprint el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), que, con este triunfo, suma tres victorias parciales de siete en esta prueba de categoría World Tour.

Del Toro no ha tenido problemas hoy para confirmar el maillot rojo con el que se vistió el sábado al cruzar en primera posición la etapa reina por delante del transalpino Antonio Tiberi (TBV), segundo en la general, a 20 segundos del americano del UAE.

El colombiano Harold Tejada (XAT) ha sido finalmente cuarto, a 1.25 de Del Toro, y el australiano Lucas Plapp (Jayco) ha ocupado la tercera plaza a 1:14 del líder.

Results powered by FirstCycling.com

Iván Romeo se corona campeón en la Vuelta Andalucía ante el desafío final de Pidcock

El ciclista español Iván Romeo, del Movistar Team, se ha proclamado este domingo vencedor de la Vuelta a Andalucía/Ruta del Sol tras disputarse la quinta y última etapa, ganada por el británico Tom Pidcock, entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba), sobre un recorrido de 160 kilómetros.

 El corredor del Q36.5 Pro Cycling Team se ha impuesto en la meta cordobesa con un tiempo de 3h43.52, mientras que Romeo ha cruzado la línea de llegada a 12 segundos, margen suficiente para asegurar el triunfo en la genera

Results powered by FirstCycling.com

Juan Ayuso gana la 52ª Vuelta al Algarve

El catalán Juan Ayuso, del equipo Lidl-Trek, ha ganado este domingo la 52ª Vuelta al Algarve y, además, ha concluido la carrera con la victoria en la última etapa.

Ayuso, de 23 años, se enfundó el maillot amarillo en la segunda jornada y lo ha mantenido hasta el final de la prueba, en la que sucede como ganador al danés Jonas Vingegaard.

El barcelonés comienza de la mejor manera su etapa en el equipo alemán Lidl-Trek, con el que ha debutado en el Algarve, tras cinco años en el UAE Team Emirates.

Results powered by FirstCycling.com

UAE Tour Ciclismo Vuelta a Andalucía Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jonathan Milan vuelve a imponerse y Tiberi sigue líder tras la quinta etapa del UAE Tour

Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan ha vuelto a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Por su parte, el belga Milan Fretin se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y Filippo Ganna ha vuelto a demostrar su poderío contra el crono en la tercera etapa de la Vuelta al Algarve.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X