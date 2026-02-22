Isaac Del Toro gana el Tour de los Emiratos Árabes Unidos
El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha impuesto este domingo en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que ha finalizado en Abu Dhabi.
En la séptima y última etapa, disputada este domingo, se ha impuesto al esprint el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), que, con este triunfo, suma tres victorias parciales de siete en esta prueba de categoría World Tour.
Del Toro no ha tenido problemas hoy para confirmar el maillot rojo con el que se vistió el sábado al cruzar en primera posición la etapa reina por delante del transalpino Antonio Tiberi (TBV), segundo en la general, a 20 segundos del americano del UAE.
El colombiano Harold Tejada (XAT) ha sido finalmente cuarto, a 1.25 de Del Toro, y el australiano Lucas Plapp (Jayco) ha ocupado la tercera plaza a 1:14 del líder.
Iván Romeo se corona campeón en la Vuelta Andalucía ante el desafío final de Pidcock
El ciclista español Iván Romeo, del Movistar Team, se ha proclamado este domingo vencedor de la Vuelta a Andalucía/Ruta del Sol tras disputarse la quinta y última etapa, ganada por el británico Tom Pidcock, entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba), sobre un recorrido de 160 kilómetros.
El corredor del Q36.5 Pro Cycling Team se ha impuesto en la meta cordobesa con un tiempo de 3h43.52, mientras que Romeo ha cruzado la línea de llegada a 12 segundos, margen suficiente para asegurar el triunfo en la genera
Juan Ayuso gana la 52ª Vuelta al Algarve
El catalán Juan Ayuso, del equipo Lidl-Trek, ha ganado este domingo la 52ª Vuelta al Algarve y, además, ha concluido la carrera con la victoria en la última etapa.
Ayuso, de 23 años, se enfundó el maillot amarillo en la segunda jornada y lo ha mantenido hasta el final de la prueba, en la que sucede como ganador al danés Jonas Vingegaard.
El barcelonés comienza de la mejor manera su etapa en el equipo alemán Lidl-Trek, con el que ha debutado en el Algarve, tras cinco años en el UAE Team Emirates.
Victoria y liderato para Del Toro en la sexta etapa del UAE Tour
También se han disputado la 4ª etapa de la Vuelta a Andalucía con triunfo para el belga Tom Crabbe y la 4ª etapa del Tour del Algarve, con victoria para Magnier y Ayuso de líder.
Jonathan Milan vuelve a imponerse y Tiberi sigue líder tras la quinta etapa del UAE Tour
Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan ha vuelto a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Por su parte, el belga Milan Fretin se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y Filippo Ganna ha vuelto a demostrar su poderío contra el crono en la tercera etapa de la Vuelta al Algarve.
Jonathan Milan reaparece en la cuarta etapa del UAE Tour, y Tiberi mantiene el maillot rojo
En un final agónico, la fuga de la jornada ha cedido a tan solo 200 metros de la última línea, donde ha irrumpido el italiano para imponer su descomunal potencia final.
Tiberi estrena la cima de Jebel Mobrah y arrebata el liderato a Evenepoel
El italiano ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo. Del Toro ha sido segundo; Evenepoel, por elcontrario, se ha hundido.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán, desde el miércoles, en la Vuelta a Andalucía de 2026
La 72ª edición de la carrera finaliza el próximo domingo, día 22, después de la disputa de cinco etapas. Además de los tres equipos vascos, la organización ha anunciado la presencia de Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis).
Evenepoel domina la contrarreloj, es líder y aleja a Del Toro
No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico.
Exhibición de Tim Wellens en los olivos de Jaén
El flamenco, en su quinta participación, ha ganado la Oliva de Oro en la clásica Jaén Paraíso Interior. Su escapada ha hecho inútiles los intentos de los rivales que le perseguían, entre ellos uno de los favoritos, Tom Pidcock, segundo clasificado.
Escalofriante caída de Van Gils en la recta de meta de la Clásica Jaén Paraíso Interior
El corredor belga del Red Bull Bora ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. El suizo del UAE Jan Christen ha sido descalificado por su maniobra.
El belga Tim Wellens se corona en la Clásica de Jaén Paraíso Interior con la Aceituna de Oro
El corredor del equipo UAE ha atacado lejos de meta, ha superado varios tramos de tierra y ha sido capaz de presentarse en la recta de meta con tiempo para celebrar su primer triunfo en Jaén tras de cinco intentos.