Isaac Del Toro gana el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha impuesto este domingo en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que ha finalizado en Abu Dhabi.

En la séptima y última etapa, disputada este domingo, se ha impuesto al esprint el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), que, con este triunfo, suma tres victorias parciales de siete en esta prueba de categoría World Tour.



Del Toro no ha tenido problemas hoy para confirmar el maillot rojo con el que se vistió el sábado al cruzar en primera posición la etapa reina por delante del transalpino Antonio Tiberi (TBV), segundo en la general, a 20 segundos del americano del UAE.

El colombiano Harold Tejada (XAT) ha sido finalmente cuarto, a 1.25 de Del Toro, y el australiano Lucas Plapp (Jayco) ha ocupado la tercera plaza a 1:14 del líder.