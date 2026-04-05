Con otra demostración en solitario marca de la casa, el esloveno Tadej Pogacar (UAE) hizo honor a su condición de favorito para proclamarse por tercera vez vencedor del Tour de Flandes, disputado entre Amberes y Oudenaarde con un recorrido de 278 km.

Tras un duelo titánico, Pogacar dio otro paso en su lucha con la historia. Suma su tercer Flandes, cuarto monumento consecutivo y duodécimo en total -solo le falta la París-Roubaix-, cifras que le siguen aproximando al histórico "Canibal" Eddy Merckx.

La estrategia de Pogacar comenzó a fraguarse en Berg Ten Houte, a 77 de meta, tensando el ritmo y seleccionando un grupo de 20 unidades con todos los favoritos. Un aviso que se concretó en el segundo paso por el Viejo Kwaremont, a 57 de meta, donde el esloveno soltó el primer latigazo de entidad.

Le siguieron Van der Poel, Van Aert, Evenepoel y Pedersen, pero el cuádruple ganador del Tour de Francia enseguida soltó otro hachazo, esta vez en el Paterberg, asumiendo el mando de las operaciones, sin perdir relevos.

Era ya un "ordeno y mando" que acabó con Pedersen, Van Aert y Evenepoel, incapaces de seguir la estela del esloveno y de Van der Poel.

A 25 km de Oudenaarde la victoria era cosa de dos. Evenepoel no iba lejos, a medio minuto, pero le resultaba imposible enlazar. Y más atrás Pedersen y Van Aert sufrían en su Vía Crucis compartido.

Pogacar ofreció otra muestra de poderío, de clase inigualable, atacando en solitario a 18 kilómetros de meta, donde tenía previsto, en el tercer paso por el Viejo Kwaremont, donde dejó la compañía de Van der Poel, a quien terminó de reventar, ya incapaz de seguir la rueda de su rival.

El corredor esloveno se presentó imperial en la recta de meta de Oudenaarde, con tiempo para el deleite, disfrutando de otro momento para la historia. Firmó el triplete después de 6 horas y 20 minutos encima de la bicicleta, a una media elevada, exigente, de 43,9 km/hora.

Por su parte, Mathieu Van der Poel no pudo destacarse en la historia de la prueba con el cuarto título. Se tuvo que conformar con la segunda plaza a 33 segundos.

Tercero, corriendo en casa, fue el belga Remco Evenepoel (Red Bull), a 1:10. Por detrás llegaron el resto de los favoritos, Wout Van Aert y Mads Pedersen.