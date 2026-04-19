Evenepoel y Paula Blasi firman su primera victoria en la Amstel Gold Race

El belga Remco Evenepoel ha conquistado la 60ª edición de la Amstel Gold Race, disputada entre Maastricht y Valkenburg sobre un recorrido de 257,2 kilómetros, tras imponerse al danés Mattias Skjelmose en un esprint final entre ambos corredores.

Evenepoel ha completado la prueba con un tiempo de 5h.59.41, a una media de 42,9 km/h, sumando así su victoria número 74 como profesional y la octava de la temporada. El francés Benoît Cosnefroy ha finalizado en tercera posición, encabezando el grupo perseguidor a dos minutos de los escapados.

La carrera ha estado marcada por una larga escapada inicial con protagonismo vascol, en la que han participado Xabier Mikel Azparren y Joseba López. El pelotón ha neutralizado esa fuga a falta de 85 kilómetros, momento en el que el equipo de Evenepoel ha endurecido el ritmo y ha provocado la selección entre los favoritos.

En el tramo final, los ataques se han sucedido en cotas como el Kruisberg y el Cauberg, donde Evenepoel ha lanzado sus ofensivas. Finalmente, el belga ha formado un grupo reducido junto a Skjelmose y otros aspirantes, quedándose ambos solos a unos 40 kilómetros de meta tras varios incidentes y caídas.

Ya en el desenlace, ninguno de los dos ha logrado distanciarse en la última subida al Cauberg, por lo que la victoria se ha decidido al esprint. Evenepoel ha lanzado su ataque a 300 metros de la línea de meta y ha superado con claridad a Skjelmose para levantar los brazos y firmar el triunfo más importante de su temporada.