Evenepoel y Paula Blasi firman su primera victoria en la Amstel Gold Race
El belga Remco Evenepoel ha conquistado la 60ª edición de la Amstel Gold Race, disputada entre Maastricht y Valkenburg sobre un recorrido de 257,2 kilómetros, tras imponerse al danés Mattias Skjelmose en un esprint final entre ambos corredores.
Evenepoel ha completado la prueba con un tiempo de 5h.59.41, a una media de 42,9 km/h, sumando así su victoria número 74 como profesional y la octava de la temporada. El francés Benoît Cosnefroy ha finalizado en tercera posición, encabezando el grupo perseguidor a dos minutos de los escapados.
La carrera ha estado marcada por una larga escapada inicial con protagonismo vascol, en la que han participado Xabier Mikel Azparren y Joseba López. El pelotón ha neutralizado esa fuga a falta de 85 kilómetros, momento en el que el equipo de Evenepoel ha endurecido el ritmo y ha provocado la selección entre los favoritos.
En el tramo final, los ataques se han sucedido en cotas como el Kruisberg y el Cauberg, donde Evenepoel ha lanzado sus ofensivas. Finalmente, el belga ha formado un grupo reducido junto a Skjelmose y otros aspirantes, quedándose ambos solos a unos 40 kilómetros de meta tras varios incidentes y caídas.
Ya en el desenlace, ninguno de los dos ha logrado distanciarse en la última subida al Cauberg, por lo que la victoria se ha decidido al esprint. Evenepoel ha lanzado su ataque a 300 metros de la línea de meta y ha superado con claridad a Skjelmose para levantar los brazos y firmar el triunfo más importante de su temporada.
Paula Blasi logra una victoria histórica en la Amstel Gold Race
La ciclista catalana Paula Blasi (UAE Team ADQ) ha firmado este domingo un triunfo histórico en la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina, disputada sobre 158,1 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg.
La catalana, de 23 años y actual campeona de Europa y tercera mundial Sub-23, se ha escapado en solitario en el segundo ascenso al Cauberg, a falta de 23 kilómetros para la meta, un ataque en el que se ha deshecho de su compañera de fuga, la neerlandesa Nienke Vinke (Team SD Worx - Protime), con la que había contactado kilómetros antes.
Las favoritas han tratado de trabajar en equipo para dar caza a Blasi, que ha conseguido cruzar la línea de llegada con un tiempo de 4:02:15, 27 segundos por delante de la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM zondacrypto) y de la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), vigente campeona de Europa de ruta y de la Vuelta a España y ganadora de la prueba en 2023.
Te puede interesar
Los últimos metros que han dado la victoria a Pinarello en la quinta etapa de O Gran Camiño
El italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling) ha ganado la quinta y última etapa de O Gran Camiño. En la general, Adam Yates (UAE) ha quedado en primera posición, Nordhagen (Visma) en segunda y el propio Pinarello (NSN Cycling) en tercera.
Pinarello gana la última etapa y Adam Yates se lleva la general de O Gran Camiño
El británico Adam Yates ha conseguido defender el maillot amarillo que había logrado en la jornada del viernes para suceder al canadiense Derek Gee como vencedor de la carrera gallega.
El ataque final y la victoria de Adam Yates en la etapa reina de O Gran Camiño
El británico ha arrancado a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie ha conseguido seguirle. Lo ha intentado el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le ha sido imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.
Adam Yates vence en Cabeza de Meda y alcanza el liderato de O Gran Camiño
El líder de UAE Team Emirates se impuso en solitario en el Alto de Cabeza de Meda tras atacar a 3,5 kilómetros de meta y dejar atrás a todos sus rivales.
Romeo gana en Padrón con una exhibición y Pinarello es el nuevo líder
El vallisoletano del equipo Movistar se ha alzado con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada entre Carballo y Padrón. Así, el joven ciclista de 22 años ha conseguido su sexta victoria como profesional.
Iván Romeo cruza en solitario la meta en la tercera etapa de O Gran Camiño
El joven ciclista vallisoletano ha dado una auténtica exhibición de fuerza y ha llegado a meta solo. Alessandro Pinnarello (NSN Cycling Team) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) han llegado a 15 segundos, segundo y tercer clasificado en la etapa, respectivamente.
Presentan el VIII Gran Premio Eibar Hiria
La prueba de categoría UCI reunirá en las carreteras vascas a 11 equipos femeninos de nivel internacional. Serán 108 kilometros de recorrido, con la exigente subida final a Ixua, a apenas 6 kilómetros y medio de la meta.
Recorrido y perfil de la Clásica Flecha Valona 2026
La clásica celebra su 90 edición el próximo miércoles. La carrera se emitirá en directo en ETB1 a partir de las 15:15 horas. Este año, la carrera comenzará por primera vez en Herstal, muy cerca de Lieja. Pogacar fue el ganador el año pasado en el Muro de Huy.
Sprint final de la primera victoria de Carlos Canal en la segunda etapa de O Gran Camiño
El gallego Carlos Canal (Movistar) se ha impuesto en la segunda etapa de O Gran Camiño, consiguiendo su primera victoria profesional. Wenzel (Kern Pharma) ha llegado a meta en segundo lugar y Fagúndez (Burgos), tercero. El portugués Rafael Reis (Anicolor) se ha hecho con el liderato de la clasificación general.