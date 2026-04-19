Amstel Gold Race
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Evenepoel y Paula Blasi firman su primera victoria en la Amstel Gold Race

Evenepoel se ha impusto en un esprint entre dos al danés y defensor del título Mattias Skjelmose. Mientras, la ciclista catalana Paula Blasi ha conseguido este domingo un triunfo histórico en la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina.
Evenepoel y Paula Blasi
Evenepoel y Blasi Foto: EITB
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KIROLAK EITB

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El belga Remco Evenepoel ha conquistado la 60ª edición de la Amstel Gold Race, disputada entre Maastricht y Valkenburg sobre un recorrido de 257,2 kilómetros, tras imponerse al danés Mattias Skjelmose en un esprint final entre ambos corredores.

Evenepoel ha completado la prueba con un tiempo de 5h.59.41, a una media de 42,9 km/h, sumando así su victoria número 74 como profesional y la octava de la temporada. El francés Benoît Cosnefroy ha finalizado en tercera posición, encabezando el grupo perseguidor a dos minutos de los escapados.

La carrera ha estado marcada por una larga escapada inicial con protagonismo vascol, en la que han participado Xabier Mikel Azparren y Joseba López. El pelotón ha neutralizado esa fuga a falta de 85 kilómetros, momento en el que el equipo de Evenepoel ha endurecido el ritmo y ha provocado la selección entre los favoritos.

En el tramo final, los ataques se han sucedido en cotas como el Kruisberg y el Cauberg, donde Evenepoel ha lanzado sus ofensivas. Finalmente, el belga ha formado un grupo reducido junto a Skjelmose y otros aspirantes, quedándose ambos solos a unos 40 kilómetros de meta tras varios incidentes y caídas.

Ya en el desenlace, ninguno de los dos ha logrado distanciarse en la última subida al Cauberg, por lo que la victoria se ha decidido al esprint. Evenepoel ha lanzado su ataque a 300 metros de la línea de meta y ha superado con claridad a Skjelmose para levantar los brazos y firmar el triunfo más importante de su temporada.

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Paula Blasi logra una victoria histórica en la Amstel Gold Race

La ciclista catalana Paula Blasi (UAE Team ADQ) ha firmado este domingo un triunfo histórico en la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina, disputada sobre 158,1 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg.

La catalana, de 23 años y actual campeona de Europa y tercera mundial Sub-23, se ha escapado en solitario en el segundo ascenso al Cauberg, a falta de 23 kilómetros para la meta, un ataque en el que se ha deshecho de su compañera de fuga, la neerlandesa Nienke Vinke (Team SD Worx - Protime), con la que había contactado kilómetros antes.

Las favoritas han tratado de trabajar en equipo para dar caza a Blasi, que ha conseguido cruzar la línea de llegada con un tiempo de 4:02:15, 27 segundos por delante de la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM zondacrypto) y de la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), vigente campeona de Europa de ruta y de la Vuelta a España y ganadora de la prueba en 2023.

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