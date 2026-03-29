Vingegaard se lleva la Volta a Catalunya; Brady Gilmore gana la última etapa

El danés Jonas Vingegaard (Visma / Lease a Bike) ha desplegado su jerarquía en la 105 edición de la Volta Ciclista a Catalunya que ha conquistado este domingo en Barcelona, donde el australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team) se ha adjudicado la etapa final, de 95,1 kilómetros, en las siete vueltas por el circuito de Montjuïc.



El bicampeón del Tour de Francia, vencedor de las dos etapas de montaña de la ronda catalana, ha mantenido sin sobresaltos el maillot de líder en una última jornada en la que el ciclista Brady Gilmore ha sido el más rápido por delante del francés Dorion Godon (Ineos Grenadiers) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo y tercero, respectivamente.