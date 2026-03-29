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Vingegaard se lleva la Volta a Catalunya; Brady Gilmore gana la última etapa

El ciclista danés se ha impuesto en la Volta a Catalunya tras la última etapa disputada, con final en Barcelona y triunfo al esprint del australiano Brady Gilmore.
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha ganado este viernes la quinta etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre La Seu d'Urgell y La Molina/Coll de Pal sobre 153,1 kilómetros REMITIDA / HANDOUT por VOLTA A CATALUNYA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/3/2026
Jonas Vingegaard. Foto: EFE archivo
Euskaraz irakurri: Vingegaardek irabazi du Kataluniako Itzulia; Brady Gilmorek irabazi du azken etapa
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EITB

Última actualización

El danés Jonas Vingegaard (Visma / Lease a Bike) ha desplegado su jerarquía en la 105 edición de la Volta Ciclista a Catalunya que ha conquistado este domingo en Barcelona, donde el australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team) se ha adjudicado la etapa final, de 95,1 kilómetros, en las siete vueltas por el circuito de Montjuïc.

El bicampeón del Tour de Francia, vencedor de las dos etapas de montaña de la ronda catalana, ha mantenido sin sobresaltos el maillot de líder en una última jornada en la que el ciclista Brady Gilmore ha sido el más rápido por delante del francés Dorion Godon (Ineos Grenadiers) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo y tercero, respectivamente.

 

El líder del Visma, por su parte, que en la última etapa ha controlado a los Red Bull y ha cruzado la meta con el mismo tiempo que el ganador (2h06:44), se ha quedado con el maillot franjiverde de líder con una cómoda ventaja de 1:22 y 1:30 sobre el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que completaron el podio.

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