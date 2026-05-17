Bredewold gana la Itzulia Women, y Wlodarczyk repite victoria en la tercera etapa

La polaca Dominika Wlodarczyk (UAE) ha repetido victoria en la tercera etapa de la Itzulia Women con salida y llegada en San Sebastián. La vencedora de la segunda etapa también ha sido la más rápida en el esprint final del último kilómetro, en el que la zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) ha entrado cuarta.

El pelotón ha realizado la mayor parte del recorrido de la etapa de forma conjunta, marcando el ritmo el Movistar. A falta de unos 50 kilómetros han comenzado los primeros movimientos, entre ellos el ataque de Paula Patiño (Laboral Kutxa), pero su intento ha durado poco.

Antes de llegar al alto de Mendizorrotz, las ciclistas han tenido un sprint especial en el que Usoa Ostolaza se ha lanzado con todo para conseguir algún premio y, llegando tercera, ha logrado un segundo de premio, siendo la primera Bredewold y segunda Lippert, que además se ha hecho con el sprint de San Sebastián.

En los últimos 15 kilómetros, el pelotón ha comenzado a dejar atrás a corredoras como la líder Bredewold, Lippert, Bauernfeind y Vallieres, reduciéndose así a siete corredoras el grupo que se ha ido en cabeza, donde han estado Ostolaza, Kastelijn (segundo clasificado) y Wlodarczyk (vencedora de la segunda etapa), entre otras.

Dikson se ha animado a atacar y le han seguido por detrás Ostolaza y Wlodarczyk, mientras que Bredewold se ha mantenido en la zona de 15 segundos con la intención de mantener el liderato de la clasificación, aunque en los últimos kilómetros ha metido una marcha más para acercarse a los 9 segundos.

Los últimos kilómetros se ha puesto Berthet en cabeza para preparar el esprint. En la meta la más rápida ha sido Wlodarczyk, segunda ha sido Muzic y tercera Dikson, mientras que Ostolaza ha entrado cuarta.

Mischa Bredewold ha entrado en quinta posición, con el liderato de la Itzulia asegurado, mientras que la Usoa Ostolaza ha quedado octava en la general, a 43 segundos.