Bredewold gana la Itzulia Women, y Wlodarczyk repite victoria en la tercera etapa
La ganadora de la etapa se ha decidido en un apretado esprint final. La zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) ha sido cuarta en la etapa y octava en la general.
La polaca Dominika Wlodarczyk (UAE) ha repetido victoria en la tercera etapa de la Itzulia Women con salida y llegada en San Sebastián. La vencedora de la segunda etapa también ha sido la más rápida en el esprint final del último kilómetro, en el que la zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) ha entrado cuarta.
El pelotón ha realizado la mayor parte del recorrido de la etapa de forma conjunta, marcando el ritmo el Movistar. A falta de unos 50 kilómetros han comenzado los primeros movimientos, entre ellos el ataque de Paula Patiño (Laboral Kutxa), pero su intento ha durado poco.
Antes de llegar al alto de Mendizorrotz, las ciclistas han tenido un sprint especial en el que Usoa Ostolaza se ha lanzado con todo para conseguir algún premio y, llegando tercera, ha logrado un segundo de premio, siendo la primera Bredewold y segunda Lippert, que además se ha hecho con el sprint de San Sebastián.
En los últimos 15 kilómetros, el pelotón ha comenzado a dejar atrás a corredoras como la líder Bredewold, Lippert, Bauernfeind y Vallieres, reduciéndose así a siete corredoras el grupo que se ha ido en cabeza, donde han estado Ostolaza, Kastelijn (segundo clasificado) y Wlodarczyk (vencedora de la segunda etapa), entre otras.
Dikson se ha animado a atacar y le han seguido por detrás Ostolaza y Wlodarczyk, mientras que Bredewold se ha mantenido en la zona de 15 segundos con la intención de mantener el liderato de la clasificación, aunque en los últimos kilómetros ha metido una marcha más para acercarse a los 9 segundos.
Los últimos kilómetros se ha puesto Berthet en cabeza para preparar el esprint. En la meta la más rápida ha sido Wlodarczyk, segunda ha sido Muzic y tercera Dikson, mientras que Ostolaza ha entrado cuarta.
Mischa Bredewold ha entrado en quinta posición, con el liderato de la Itzulia asegurado, mientras que la Usoa Ostolaza ha quedado octava en la general, a 43 segundos.
Te puede interesar
Último kilómetro de la tercera etapa de la Itzulia Women ganada por Wlodarczyk
En el sprint final Wlodarczyk, ganadora el sábado en Amorebieta, ha repetido victoria al imponer su punta de velocidad a Muzic, Dickson, Ostolaza, Kastelijn y a la líder Bredewold.
EN DIRECTO: La 3ª etapa de la Itzulia Women 2026, Donostia-Donostia
Emisión en directo de la tercera etapa de la Itzulia Women 2026, con salida y llegada en Donostia.
Wlodarczyk: “No tenía nada que perder, y lo tenía todo para intentarlo”
Declaraciones de la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE), tras ganar la segunda etapa de la Itzulia Women. (Declaraciones en inglés)
Último kilómetro de la segunda etapa de la Itzulia Women ganada por Wlodarczyk
En los últimos kilómetros, han atacado la holandesa Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) y la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE). Han llegado juntos al último kilómetro y, a pesar de haber sido arrollados por el pelotón en el esprint final de los últimos metros, Wlodarczyk se ha impuesto.
Wlodarczyk se impone en la segunda etapa, en el sprint de Amorebieta-Etxano
En los últimos kilómetros ha dejado atrás el pelotón y ha mantenido una apretada lucha con Adegeest, pero en el sprint final ha sido la más rápida.
EN DIRECTO: 2ª etapa de la Itzulia Women, Abadiño - Amorebieta-Etxano
Sigue en directo la emisión de la segunda etapa de la Itzulia Women 2026 que se dis`puta este sábado 16 de mayo entre Abadiño y Amorebieta-Etxano.
Ostolaza: “Al acabar la carrera deportiva te acuerdas más de momentos como éste que de resultados"
Usoa Ostolaza ha finalizado 7ª la primera etapa de la Itzulia Women. Ha recibido el apoyo de los zarauztarras durante la carrera y se ha mostrado muy emocionada por la acogida que ha tenido.
Último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women ganada por Bredewold
Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn han llegado juntos al último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women, al frente de la carrera. La vencedora se ha decidido al sprint y no ha habido sorpresas. Se ha impuesto la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx). Segunda y tercera han sido sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejane Markus (Lidl-Trek), respectivamente.
Mischa Bredewold gana en Zarautz, y es la primera líder de la Itzulia Women de 2026
La ciclista neerlandesa del SD Worx ha superado, en el esprint que ha decidido la etapa, a las cuatro corredoras con las que se ha jugado la victoria: Yara Kastelijn, Riejanne Markus, Lauren Dickson y Antonia Niedermaier. Usoa Ostolaza ha sido séptima, y en la general es octava, a 31 segundos de Bredewold.