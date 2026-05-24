Yara Kastelijn gana la Vuelta a Burgos y Usoa Ostolaza completa el pódium
La neerlandesa del Fenix Premier Tech, Yara Kastelijn, se ha proclamado campeona de la Vuelta a Burgos femenina 2026 tras imponerse en las rampas de Lagunas de Neila a falta de 1,2 kilómetros de la meta, con Usoa Ostalaza (Laboral Kutxa) en el tercer puesto.
La neerlandesa se impuso en una jornada muy ofensiva, protagonizada durante buena parte del recorrido por la escapada de la corredora de Movistar, Sara Martín, que resistió en cabeza hasta los últimos siete kilómetros, antes de ser alcanzada por el grupo de favoritas.
La carrera comenzó a romperse pronto y un corte importante dividió el pelotón en dos y, aprovechando el desconcierto, la burgalesa Sara Martín (Movistar) lanzó un ataque seco desde el grupo delantero. La campeona española abrió hueco rápidamente, mientras por detrás la italiana Federica Venturelli (UAE ADQ) respondía con otro movimiento ambicioso.
Durante muchos kilómetros dominaron la carrera con autoridad, relevándose con precisión y aprovechando la falta de entendimiento en el grupo principal.
El pelotón comenzó a acelerar y la diferencia cayó de forma brusca hasta 1:48 y entonces aparecieron nuevos movimientos ofensivos con los ataques de Rosita Reijnhout (Team Visma) y Titia Ryo (Human Powered), que trataron de enlazar con las fugadas.
Sara Martín endureció todavía más la escapada y dejó atrás durante unos metros a Venturelli buscando la victoria, pero las Lagunas de Neila no perdonaron y la aventura terminó a siete kilómetros de la cima, justo cuando las primeras rampas decisivas comenzaron a seleccionar a las mejores escaladoras.
Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance) probó fortuna a cuatro de meta, aunque el ataque decisivo llegó poco después con Evita Muzic y Kastelijn.
Ambas abrieron hueco rápidamente y llegaron a manejar cuarenta segundos de ventaja y cuando parecía que Muzic tenía controlada la situación, Kastelijn lanzó un último cambio de ritmo a 1,2 kilómetros de la llegada, que resultó definitivo.
La neerlandesa se marchó en solitario hacia la victoria, mientras Muzic cedió en los metros finales mientras y, por detrás, Usoa Ostolaza salió victoriosa en el duelo por el tercer puesto con Mireia Benito.
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