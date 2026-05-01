La clásica alemana que cierra la primavera llegó a sus últimos kilómetros con una escapada de 20 hombres, entre los que estaban Ion Izagirre y Pello Bilbao. Emoción en el último tramo con el pelotón acercándose a 20 segundos de la escapada, y a la mitad a 5 de la última línea.

Una llegada por velocidad no era interesante para todos. De ahí el cambio de ritmo dentro de los 2 últimos kilómetros del danés Michael Valgren y el lanzamiento lejano del esprint por parte de Pello Bilbao. Ambos nada pudieron hacer cuando se desató la tormenta definitiva.

Zimmermann se hizo con la victoria, la quinta como profesional, haciendo honor al maillot tricolor de campeón nacional. Sucedió en el palmarés al australiano Michael Matthews, ganador en 2025.