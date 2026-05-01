Zimmermann gana la Eschborn-Frankfurt con Pello Bilbao cuarto y Ion Izagirre sexto
El campeón de Alemania Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) se ha impuesto por velocidad en un reducido esprint en la 63 edición de la Eschborn-Frankfurt disputada a través de 211,5 kms, en la que batió a los británicos Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) y Ben Tulett (Visma).
En una emocionante llegada, Zimmermann (Augsburg, 28 años) lució con orgullo el maillot de campeón nacional alzando los brazos con un alarde de velocidad con un tiempo de 4h.59.34, a una media de 42,3 km/hora, mismo registro que Pidcock, Tulett, Pello Bilbao (Bahrain), Ion Izagirre (Cofidis) y Adriá Pericas (UAE).
La clásica alemana que cierra la primavera llegó a sus últimos kilómetros con una escapada de 20 hombres, entre los que estaban Ion Izagirre y Pello Bilbao. Emoción en el último tramo con el pelotón acercándose a 20 segundos de la escapada, y a la mitad a 5 de la última línea.
Una llegada por velocidad no era interesante para todos. De ahí el cambio de ritmo dentro de los 2 últimos kilómetros del danés Michael Valgren y el lanzamiento lejano del esprint por parte de Pello Bilbao. Ambos nada pudieron hacer cuando se desató la tormenta definitiva.
Zimmermann se hizo con la victoria, la quinta como profesional, haciendo honor al maillot tricolor de campeón nacional. Sucedió en el palmarés al australiano Michael Matthews, ganador en 2025.
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