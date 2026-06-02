Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour Auvernia-Ródano-Alpes

El Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026 va a comenzar el 7 de junio, domingo, en Vizille, y va a finalizar el próximo domingo 14 en Plateau de Solaison. La carrera consta de ocho etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido del Tour Auvernia-Ródano-Alpes:

Etapa 1, domingo 7 de junio: Vizille-Saint Ismier (146 kilómetros)