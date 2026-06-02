Del 7 al 14 de junio
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Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour Auvernia-Ródano-Alpes

El Tour Auvernia-Ródano-Alpes se disputará entre el 7 y el 14 de junio, y comenzará en Vizille, y concluirá en Plateau de Solaison. Las ocho etapas van a ser emitidas, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
8 ETAPA
Perfil de la última etapa de la carrera con final en Plateau de Solaison.
Euskaraz irakurri: Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren etapa guztien profilak eta ibilbideak
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026 va a comenzar el 7 de junio, domingo, en Vizille, y va a finalizar el próximo domingo 14 en Plateau de Solaison. La carrera consta de ocho etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

Estas son las etapas que completan el recorrido del Tour Auvernia-Ródano-Alpes:

Etapa 1, domingo 7 de junio: Vizille-Saint Ismier (146 kilómetros) 

Etapa 2, lunes 8 de junio: Saint Martin Le Vinoux-Le Puy en Velay (234 km)

Etapa 3, martes 9 de junio: Perreux-Perreux (28 km)

Etapa 4, miércoles 10 de junio: Le Puy en Velay-Montrond les Bains (167 km)

Etapa 5, jueves 11 de junio: Saint Chamond-Parc des Oiseaux Villars les Dombes (195 km)

Etapa 6, viernes 12 de junio: Saint Vulbas-Crest Voland (182 km)

Etapa 7, sábado 13 de junio: La Bridoire-Grand Colombier (133 km)

Etapa 8, domingo 14 de junio: Beaufort-Plateau de Solaison Brison (120 km)

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