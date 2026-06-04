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El Liverpool anuncia a Andoni Iraola como su nuevo entrenador

El de Usurbil llega para sustituir a Arne Slot de cara a la temporada 26/27 después de tres muy buenas campañas al frente del Bournemouth

Andoni Iraola, nuevo entrenador del Liverpool
Foto: Liverpool FC.
Euskaraz irakurri: Liverpoolek Andoni Iraola dela bere entrenatzaile berria iragarri du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Liverpool ha anunciado que Andoni Iraola será su nuevo entrenador para la temporada 26/27. El de Usurbil llega a sustituir a Arne Slot después de haber dirigido al Bournemouth las tres últimas campañas. 

Iraola se ha mostrado "muy entusiasmado" por su fichaje en los medios oficiales del club ingles "porque obviamente conoces al Liverpool, sabes que es un club grande, un club enorme, uno de los más grandes del mundo", ha declarado. "Pero al sentirme dentro y entender un poco más a este club, siempre pensé que era un club especial. No necesitas muchas cosas para sentirte atraído por el Liverpool. Liverpool es Liverpool", ha añadido.

"Pero, obviamente, el ambiente, la afición, el club, los jugadores, la oportunidad de entrenar a jugadores de primer nivel, la oportunidad de luchar por los títulos. Creo que no puede ser más atractivo que esto. Es difícil encontrarlo. Así que estoy muy emocionada de empezar", ha concluido. 

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