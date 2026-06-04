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Ibon Ruiz: “Iba muy convencido de que iba a ganar”

Ibon Ruiz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ibon Ruiz: “Sinetsita nengoen irabaziko nuela”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ibon Ruiz (Kern Pharma) logró ayer su primera victoria como profesional en el Mercan'Tour. Su valoración es muy positiva, ya que “le ha costado” obtenerla, y espera que valga para que los patrocinadores apuesten por ellos.

Ibon Ruiz gana la Clásica Alpes Marítimos
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