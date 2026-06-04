Antes que ella, ninguna italiana lograba ganar cuatro etapas en una misma edición desde 2001: solo Fabiana Luperini (1996) y Greta Zocca (2001) consiguieron la hazaña. Además, es la primera vez que una sola ciclista consigue cuatro victorias de etapa en una misma edición desde 2019, año en el que la neerlandesa Marianne Vos alcanzó el mismo hito.

Tras la contrarreloj de Nevegal y la exigente jornada de montaña de los Dolomitas, la sexta etapa de la 'Corsa Rosa' ha dejado una ruta mucho más suave sobre el papel, con un recorrido casi completamente plano que ofrecía una oportunidad ideal para las velocistas antes de afrontar las etapas decisivas que se disputarán en los próximos días.

Todas las miradas apuntaban a Elisa Balsamo. Tras su triplete de victorias de etapa, la ciclista piamontesa no ha dejado pasar la ocasión y ha aprovechado el lanzamiento de Lucinda Brand para certificar su cuarta victoria (3h:54:02) al imponerse en un esprint final masivo y superar con comodidad a la canadiense Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health) y a la australiana Georgia Baker (Liv AlUla Jayco), que han completado el podio.

Por detrás, la francesa Célia Gery (FDJ United-Suez) ha cruzado la meta en cuarta posición y la italiana Chiara Consonni (Canyon-Sram) en quinta. Las neerlandesas Van der Breggen (SD Worx–Protime) y Demi Vollering (FDJ United-Suez) han cruzado en decimoséptima y trigésimo quinta posición, respectivamente.

La clasificación general se mantiene sin cambios con Van der Breggen al frente, conservando el maillot rosa de líder con un minuto de ventaja sobre Vollering, 1:24 sobre Niedermaier, 2:01 sobre Holmgren y 2:03 sobre la suiza Marlen Reusser (Movistar).