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Franziska Koch se impone en la París-Roubaix por delante de Marianne Vos

La alemana ha superado a la suiza en los metros finales para lograr el cuarto triunfo de su palmarés.
ROUBAIX (France), 12/04/2026.- German rider Franziska Koch of team FDJ United - SUEZ wins the Paris-Roubaix Femmes over 143.1km from Denain to Roubaix, France, 12 April 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Franziska Koch, entrando en meta. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Franziska Kochek irabazi du Paris-Roubaix lasterketa, Marianne Vosen aurretik
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KIROLAK EITB

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La doble campeona de Alemania Franziska Koch (FDJ Suez) se ha impuesto en la sexta edición de la Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France disputada entre Denain y el Velódromo André-Pétrieux, con un recorrido de 143.1 km, superando al esprint a una de las grandes favoritas, la neerlandesa Marianne Vos (Visma).

En un final muy apretado, emocionante, Koch ganó la partida por velocidad a la triple campeona del Mundo Vos, quien no pudo añadir a su palmarés de 258 victorias el monumento de los adoquines.

Franzisca Koch (Mettmann, 25 años) fue un rayo en el velódromo de Roubaix, donde alzó los brazos por escaso margen. Marcó un tiempo de 3h.30.14, a una media de 40,8 km/hora, impidiendo el sueño de Marianne Vos. 

Tercera plaza para la defensora del título, Pauline Ferrand Prévot, a 6 segundos. Otra de las grandes candidatas, la belga Lotte Kopecky, entró cuarta a 1.30 minutos.

Una prueba dura, con batalla desde el inicio en Deinze que empezó a resolverse con una escapada definitiva a 44 km de meta.

En el tramo final, Bosch se quedó sola en cabeza con Pauline Ferrand-Prévot y su compañera neerlandesa del Visma Marianne Vos.

El triunfo se lo jugaron entre Vos y Koch, en un duelo precioso que se llevó la germana. El cuarto triunfo para su palmarés, y el más importante. 

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