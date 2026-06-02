El Caja Rural-Seguros RGA irá al Tour de Francia con un maillot como el que lució en el Tour de 1987 y 1988
El equipo navarro ha presentado este martes el maillot que llevarán sus corredores en la próxima edición del Tour de Francia; es un maillot como el que se enfundó, entre otros, Marino Lejarreta en 1987 y en 1988. El de Berriz ha estado en la presentación.
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Será la segunda salida de la ronda gala en tierras francesas desde 2021. Como sucede en los años olímpicos, la carrera comenzará una semana antes de lo habitual en 2028, el 24 de junio, y acabará el 16 de julio en París.
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El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña
El Tour de Francia 2027 arrancará en Gran Bretaña tanto en su edición masculina como femenina. El recorrido llevará al pelotón por Escocia, Inglaterra y Gales en el caso de los hombres, y por Inglaterra en la prueba femenina.
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En la primera etapa de montaña de la 32ª edición de la prueba, la ciclista francesa del equipo UAE se ha adjudicado la victoria; la corredora mauriciana del AG Insurance, por su parte, ha sido tercera en la sexta jornada de carrera, y ha aumentado en ocho segundos su ventaja en la general.
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La ciclista mauriciana del AG Insurance ha sido la más rápida del grupo de siete ciclistas que se han jugado el triunfo de etapa, por delante de Demi Vollering, y, además, se ha encaramado, de nuevo, al primer puesto de la clasificación general.