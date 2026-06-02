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El Caja Rural-Seguros RGA irá al Tour de Francia con un maillot como el que lució en el Tour de 1987 y 1988

Caja Rural maillota Marino, Balderstone eta Gaviria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Caja Rural-Seguros RGA taldeak Frantziako Tourrean izango duen maillota aurkeztu du; 1987an eta 1988an erabilitakoa bezalakoa da
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo navarro ha presentado este martes el maillot que llevarán sus corredores en la próxima edición del Tour de Francia; es un maillot como el que se enfundó, entre otros, Marino Lejarreta en 1987 y en 1988. El de Berriz ha estado en la presentación. 

UCI World Tour Ciclismo Tour de Francia

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