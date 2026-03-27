Van der Poel se impone con un ejercicio de resistencia en la E3 Saxo Classic
El neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ha encadenado su tercer triunfo consecutivo en la E3 Saxo Classic, gracias a un ejercicio de fe y resistencia.
A falta de 70 kilómetros para la conclusión y, aprovechando el paso por el adoquinado del Taaienberg, Mathieu van der Poel ha lanzado su primer ataque, acelerón que ha dejado al corredor neerlandés solo en su intento de dar caza al grupo de seis escapados que lideraba entonces la prueba.
A falta de 45 kilómetros Van der Poel ha alcanzado al grupo, del que se ha deshecho definitivamente con un fortísimo acelerón durante la subida al Paterberg.
Pero Van der Poel ha medido mal, a falta de 10 kilómetros para la conclusión, la ventaja se ha reducido a tan sólo 24 segundos.
Escasa diferencia que ha hecho soñar a Hagenes, Abrahamsen, Vermeersche y Dewulf, el cuarteto perseguidor. La ventaja se ha visto reducida a unos metros al paso por la pancarta del último kilómetro.
Sin embargo, cuando Van der Poel parecía atrapado, han surgido desavenencias entre los perseguidores, que preocupados por ahorrar energía para el acelerón final, se han olvidado de dar caza al neerlandés.
Circunstancia que Mathieu van der Poel ha aprovechado para sumar la 60ª victoria en su carrera profesional.
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