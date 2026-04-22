Seixas y Vollering conquistan el Muro de Huy en la Flecha Valona
En la prueba masculina, Seixas ha llevado el mando en la subida final y ha atacado a 200 metros de la cima para levantar los brazos. En la femenina, Vollering ha sido también la más fuerte en el ascenso al Muro de Huy, donde ha llevado la iniciativa en un desenlace disputado, sin mirar atrás y con fe en una victoria que se le había negado desde 2023.
La joven estrella francesa Paul Seixas (Decathlon), flamante ganador de la Itzulia, ha conquistado el Muro de Huy y se adjudicado la Flecha Valona con autoridad. El ciclista de Ormaiztegi Ion Izagirre (Cofidis) ha firmado un meritorio séptimo puesto a 10 segundos del ganador.
El pelotón ha llegado compacto a la última ascensión del Muro de Huy tras varios intentos de escapada, que el grupo principal se ha encargado de neutralizar. En los últimos kilómetros se han producido varias caídas fruto del nerviosismo por querer lograr la mejor colocación en el pelotón.
De este modo, Seixas se ha llevado la prestigiosa clásica en su debut en la 90 edición de la Flecha Valona disputada a través de 200 km entre Herstal y el Muro de Huy. Sin oposición, Seixas (Lyon, 19 años) ha llevado el mando en la subida final y ha atacado a 200 metros de la cima para levantar los brazos con un tiempo de 4h.35.28, a una media de 43,6 km/hora.
Seixas sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, ganador en 2025.
Paul Seixas, ganador de la Flecha Valona
Es increíble, el año pasado vi ganar a Pogacar por television
"Esto es realmente increíble. El año pasado todavía veía la transmisión televisiva de esta carrera. Ahora estoy aquí y gano", ha dicho emocionado Seixas en meta. "Quiero agradecer a todos mis compañeros de equipo su esfuerzo, lo dieron todo, al 200%, y pedalearon sin parar. A veces tuve que valerme por mí mismo, pero lo dieron todo", ha explicado.
"Había planeado marcar el ritmo con el equipo, pero había sido un día duro y todos estaban sufriendo. Después de eso, fue cuestión de intuición y de observar las señales. Todos se esforzaron al máximo", ha destacado.
Vollering conquista su segunda Flecha Valona
Por su parte, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ) se ha impuesto en la prueba femenina disputada después de la masculina sobre un recorrido de 148 kilómetros. Vollering ha superado a su compatriota, Puck Pieterse (Fenix), en la línea de meta del Muro de Huy, y la catalana Paula Blasi (UAE) tercera a tres segundos.
Así, Vollering (FDJ) ha vuelto a lo más alto de la Flecha Valona, donde ha alzado los brazos por segunda vez. Triunfo incontestable de Vollering (Pijnacker, 29 años), la más fuerte en el ascenso al Muro de Huy, donde ha llevado la iniciativa en un desenlace disputado, sin mirar atrás y con fe en una victoria que se le había negado desde 2023.
Vollering, campeona de Europa, ha llegado al límite, pero ha celebrado su éxito después de parar el crono en 3h.55.25, a una media de 38,3 km/h, evitando el ataque postrero de Pieterse, incluso de la catalana Paula Blasi, quien ha peleado entre las mejores, confirmando su salto a la élite del ciclismo mundial.
Vollering ha sucedido en el palmarés de la prueba a precisamente a Pieterse, ganadora en 2025.
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