El pelotón ha llegado compacto a la última ascensión del Muro de Huy tras varios intentos de escapada, que el grupo principal se ha encargado de neutralizar. En los últimos kilómetros se han producido varias caídas fruto del nerviosismo por querer lograr la mejor colocación en el pelotón.

De este modo, Seixas se ha llevado la prestigiosa clásica en su debut en la 90 edición de la Flecha Valona disputada a través de 200 km entre Herstal y el Muro de Huy. Sin oposición, Seixas (Lyon, 19 años) ha llevado el mando en la subida final y ha atacado a 200 metros de la cima para levantar los brazos con un tiempo de 4h.35.28, a una media de 43,6 km/hora.

Seixas sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, ganador en 2025.