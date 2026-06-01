La italiana Elisa Balsamo sigue con su tiranía y logra su tercera victoria
La ciclista italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) ha vuelto a imponerse en la tercera etapa del Giro de Italia femenino, de 156 kilómetros, disputada entre las localidades de Bibione y Buja, tras ganar un día más el esprint final.
Las ciclistas afrontaban la primera jornada de la 'Corsa Rosa' con un puerto de tercera categoría, la subida a Montenars (1,9 kilómetros al 9,1% de pendiente media), coronada a falta de 21 kilómetros para la meta. Podía ser el final de la gran racha de la italiana Elisa Balsamo (Lidl), ganadora de las dos primeras etapas en sendos esprints masivos, pero no lo fue.
Como la primera mitad de la jornada era esencialmente llana, pronto se ha formado una fuga con mucho protagonismo de velocistas, compuesta por Cristina Tonetti (Laboral Kutxa), Alison Jackson (St. Michel), Eleonora Deotto (Mendelspeck), Barbara Guarischi (SD Worx), Nienke Veenhoven (Visma) y Marta Pavesi (Fassa Bortolo).
Aunque han llegado a tener una ventaja de cerca de tres minutos sobre el pelotón, en cuanto la carretera ha empezado a ponerse cuesta arriba el grupo de escapadas ha perdido margen. Deotto, Veenhoven y Guarischi, de hecho, no han podido seguir el ritmo de sus compañeras de fuga después de la breve subida de cuarta categoría a Moruzzo, y han sido neutralizadas poco después.
El trío de cabeza, con menos de un minuto de diferencia, ha continuado su camino hacia Montenars por un tramo más ondulado del recorrido. Antes de llegar al pie del puerto, a 26 kilómetros para la meta, Tonetti, Jackson y Pavesi también han sido neutralizadas, a pesar de que algunas caídas en el pelotón habían retrasado su marcha.
Los últimos 15 kilómetros de la jornada, esencialmente llanos, han empezado con el pelotón muy estirado y con mucho movimiento en la cabeza. Y, entonces, ha sorprendido Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X), con un ataque a menos de 6 kilómetros para la meta. La noruega lo ha dado todo, pero ha sido neutralizada a falta de 500 metros, y en la llegada masiva se ha impuesto Elisa Balsamo un día más, conservando además la 'maglia rosa'.
La primera jornada que podría marcar diferencias significativas en la clasificación general llega este martes, con la contrarreloj del Giro. Las ciclistas recorrerán 12,7 kilómetros entre Belluno y Nevegal en una cronoescalada de primera categoría, con final en un puerto de 11 kilómetros con una pendiente media del 6,4 % y un tramo central por encima del 10 %.
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