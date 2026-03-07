Strade Bianche
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Pogacar impone su dominio con récord en la Strade Bianche y Chabbey reina en la clásica femenina

Tadej Pogacar se ha convertido en el primer ciclista con cuatro victorias en la carrera masculina, mientras que Elise Chabbey ha firmado un triunfo espectacular en la prueba femenina tras un desenlace intenso y táctico.

Strade Bianche Pogacar eta Chabbey
Pogacar y Chabbey. Foto:@StradeBianche
Euskaraz irakurri: Pogacarrek errekorra ezarri du Strade Bianchen eta Chabbey nagusi emakumezkoen klasikoan
author image

EITB

Última actualización

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha conquistado este sábado su tercera victoria consecutiva, y cuarta de su palmarés, en la Strade Bianche, que se ha disputado sobre 203 kilómetros con salida y llegada en Siena (Italia), los últimos 80 en solitario, y se convierte en el corredor con más triunfos en la clásica de la Toscana.

El bicampeón del mundo, en su estreno en la temporada 2026, ha atacado en el Monte Sante Marie, a falta de 79 kilómetros para la meta, y ha marchado en solitario hacia la Piazza del Campo, donde se ha dado un baño de masas para sellar su cuarto triunfo en Siena (2022, 2024, 2025 y 2026) y deshacer el empate en el palmarés con el suizo Fabian Cancellara, que logró tres victorias (2008, 2012 y 2016).

Así, Pogacar, de 27 años, ha empleado un tiempo de 4:45:15 para aventajar por justo un minuto al francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) y por 1:09 a uno de sus compañeros de equipo, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), que han completado el podio de la 20ª edición de la carrera.

Results powered by FirstCycling.com

Mientras, La Strade Bianche Women Elite 2026 ha ofrecido una competición intensa y muy táctica. Tras 133 km de carrera por los caminos blancos de la Toscana, la suiza Elise Chabbey (FDJ United‑Suez) se ha llevado la victoria gracias a un sprint final impecable en la Piazza del Campo de Siena.

Chabbey ha superado a la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y a la alemana Franziska Koch (FDJ United‑Suez) en los metros decisivos. La carrera ha estado marcada por ataques estratégicos y momentos de incertidumbre, con algunas favoritas perdiendo posiciones por errores tácticos en los tramos finales.

Este triunfo representa una victoria muy relevante para Chabbey, que se impone en una de las clásicas más prestigiosas del Women’s WorldTour.

Results powered by FirstCycling.com

Ciclismo UCI World Tour Tadej Pogacar Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jonathan Milan vuelve a imponerse y Tiberi sigue líder tras la quinta etapa del UAE Tour

Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan ha vuelto a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Por su parte, el belga Milan Fretin se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y Filippo Ganna ha vuelto a demostrar su poderío contra el crono en la tercera etapa de la Vuelta al Algarve.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X