Pogacar impone su dominio con récord en la Strade Bianche y Chabbey reina en la clásica femenina

Mientras, La Strade Bianche Women Elite 2026 ha ofrecido una competición intensa y muy táctica. Tras 133 km de carrera por los caminos blancos de la Toscana, la suiza Elise Chabbey (FDJ United‑Suez) se ha llevado la victoria gracias a un sprint final impecable en la Piazza del Campo de Siena.

Chabbey ha superado a la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y a la alemana Franziska Koch (FDJ United‑Suez) en los metros decisivos. La carrera ha estado marcada por ataques estratégicos y momentos de incertidumbre, con algunas favoritas perdiendo posiciones por errores tácticos en los tramos finales.

Este triunfo representa una victoria muy relevante para Chabbey, que se impone en una de las clásicas más prestigiosas del Women’s WorldTour.