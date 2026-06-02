La jornada prometía ser la primera capaz de causar diferencias significativas entre las favoritas de la clasificación general. De los 12,7 kilómetros de la etapa, los 11 finales consistían en una subida con una pendiente media del 6,4% y un tramo central por encima del 10%.

Van der Breggen (31:38) ha repetido el éxito que ya consiguió en 2021 en la cronoescalada de aquella edición de la 'Corsa Rosa', cuando se impuso con más de un minuto de ventaja. Desde entonces, la neerlandesa no había ganado ninguna etapa contra el crono.

Además, la victoria ha servido a la ciclista del SD Worx para hacerse con el maillot rosa de líder de la general, que estaba en posesión de una Elisa Balsamo (Lidl-Trek), que había dominado en las etapas para velocistas, pero que ha sufrido en la subida y ha terminado a más de nueve minutos (40:52).