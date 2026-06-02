Giro de Italia-etapa 4
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Van der Breggen acaba con el monólogo de Balsamo y asalta el maillot rosa en la cronoescalada

La neerlandesa del equipo SD Worx - Protime se ha impuesto en la crono de la cuarta etapa, de 12,7 kilómetros, disputada entre Belluno y Nevegal. Por el contrario, Elisa Balsamo ha sufrido en la subida y ha terminado a más de nueve minutos.
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La neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx - Protime) en el podio. Imagen: Giro d'Italia Women
Euskaraz irakurri: Anna Van der Breggenek irabazi du Italiako Giroko laugarren etapako kronoigoera
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx - Protime) se ha impuesto este martes en la cronoescalada de la cuarta etapa del Giro de Italia femenino, de 12,7 kilómetros, disputada entre Belluno y Nevegal, con una ventaja de más de un minuto sobre sus perseguidoras.

La jornada prometía ser la primera capaz de causar diferencias significativas entre las favoritas de la clasificación general. De los 12,7 kilómetros de la etapa, los 11 finales consistían en una subida con una pendiente media del 6,4% y un tramo central por encima del 10%.

Van der Breggen (31:38) ha repetido el éxito que ya consiguió en 2021 en la cronoescalada de aquella edición de la 'Corsa Rosa', cuando se impuso con más de un minuto de ventaja. Desde entonces, la neerlandesa no había ganado ninguna etapa contra el crono.

Además, la victoria ha servido a la ciclista del SD Worx para hacerse con el maillot rosa de líder de la general, que estaba en posesión de una Elisa Balsamo (Lidl-Trek), que había dominado en las etapas para velocistas, pero que ha sufrido en la subida y ha terminado a más de nueve minutos (40:52).

El día no estaba pensado para las teóricas favoritas de la contrarreloj, como la suiza Marlen Reusser (Movistar), quien se impuso en la prueba contra el crono, llana, en el Giro de 2025. Sin embargo, la del equipo telefónico ha sido capaz de marcar el segundo mejor tiempo (32:42), a 1:04 de Van der Breggen, demostrando buenas piernas en la subida.

Tercera ha sido la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - Suez), con un registro de 32 minutos y 48 segundos, muy cerca de Reusser y a 1:10 de su compatriota.

La quinta etapa del Giro, de 146 kilómetros entre Longarone y Sante Stefano di Cadore, incluye los primeros puertos de montaña significativos de esta edición de la 'Corsa Rosa'. Las ciclistas ascenderán este miércoles el passo Tre Croci (primera categoría), el passo di Sant'Antonio y Costa, en dos ocasiones. La última de esas subidas se corona a falta de casi 17 kilómetros para el final.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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