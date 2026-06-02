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Igor Arrieta: “Ha sido un grandísimo Giro; puedo ser un ciclista para tres semanas”

Igor Arrieta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Arrieta: “Oso Giro ona izan da niretzat; orain eskaintzak dauzkat eta badaukat non erabaki”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Con el Giro recién finalizado, hemos estado con el ciclista de UAE Igor Arrieta. El navarro sabía que este año iba “un paso por delante que el año pasado” y según nos ha contado “le ha hecho mejorar”. Ahora, toca mirar ofertas y ver cuál es la que mejor le viene.

Igor Arrieta UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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