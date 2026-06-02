Igor Arrieta: “Ha sido un grandísimo Giro; puedo ser un ciclista para tres semanas”
Con el Giro recién finalizado, hemos estado con el ciclista de UAE Igor Arrieta. El navarro sabía que este año iba “un paso por delante que el año pasado” y según nos ha contado “le ha hecho mejorar”. Ahora, toca mirar ofertas y ver cuál es la que mejor le viene.
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Van der Breggen acaba con el monólogo de Balsamo y asalta el maillot rosa en la cronoescalada
La neerlandesa del equipo SD Worx - Protime se ha impuesto en la crono de la cuarta etapa, de 12,7 kilómetros, disputada entre Belluno y Nevegal. Por el contrario, Elisa Balsamo ha sufrido en la subida y ha terminado a más de nueve minutos.
El Caja Rural-Seguros RGA irá al Tour de Francia con un maillot como el que lució en el Tour de 1987 y 1988
El equipo navarro ha presentado este martes el maillot que llevarán sus corredores en la próxima edición del Tour de Francia; es un maillot como el que se enfundó, entre otros, Marino Lejarreta en 1987 y en 1988. El de Berriz ha estado en la presentación.
La italiana Elisa Balsamo sigue con su tiranía y logra su tercera victoria
La ciclista del Lidl-Trek ha vuelto a imponerse en la tercera etapa del Giro, de 156 kilómetros, disputada entre las localidades de Bibione y Buja, tras ganar un día más el esprint final.
Así ha quedado el podio del Giro de Italia 2026
Jonas Vingegaard (Visma) ha sido el ganador del Giro de Italia 2026. Felix Gall (Decathlon) ha sido segundo y Jai Hindlay (Red Bull) tercero. Por su parte, Afonso Eulálio (Bahrain) se ha llevado el maillot de mejor joven, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) el de escaladores y Paul Magnier (Soudal) el de puntos.
El Visma celebra con champán la victoria de Vingegaard en el Giro
Jonas Vingegaard ya tenía asegurada la victoria antes de disputar la última etapa del Giro de Italia. Así, su equipo se ha tomado el recorrido con tranquilidad y han aprovechado para celebrarlo con champán.
El ganador de la última etapa del Giro se ha decidido en un apretado sprint
Llegada de un pelotón a Roma en la última etapa del Giro de Italia Cuando quedaba el último kilómetro se han iniciado los movimientos y los últimos metros de la etapa se han disputado en un apretadísimo esprint en el que el italiano Jonathan Milan , del Lidl-Trek, ha sido el más rápido, con Giovani Lonardi (Polti) segundo y Paul Penhoet (Groupama) tercero.
Balsamo refuerza la maglia rosa imponiéndose en Caorle
La ciclista mejor posicionada del Laboral Kutxa sigue siendo la italiana Alessia Zambelli, que ha escalado dos puestos hasta quedar décima en la general.
Expulsan del Giro de Italia a Lorena Wiebes
Se le acusa de utilizar una bicicleta que incumple la normativa, que no reúne las condiciones mínimas del piso.