Blasi se convirtió en la primera española en ganar la Vuelta al superar por 24 segundos a la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), que no pudo defender el jersey de líder en la última jornada al descolgarse en la subida al mítico puerto asturiano.

La joven ciclista, de tan solo 23 años, se convirtió en la primera corredora del Estado en ganar una gran ronda tras Joane Somarriba, que se impuso en el Tour de Francia en 2000, 2001 y 2003 y en el Giro de Italia en 1999 y 2000.

Pese a su juventud, Blasi demostró su magnífico estado de forma y con un saber estar propio de las mejores del mundo se coronó en la cima del Angliru pese a que tuvo que ceder al final ante el empuje de Petra Stiasny, que cubrió los 132,9 kilómetros de recorrido en un tiempo de 4h09:40.