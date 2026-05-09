Última etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Paula Blasi gana la Vuelta a España y Ostolaza termina cuarta

La última etapa, con final en Angliru, ha sido para Petra Stiasny, que ha llegado a meta 23 segundos por delante de Blasi, segunda.
L'ANGLIRU (ASTURIAS), 09/05/2026.- La ciclista española Paula Blasi (c), del UAE, en el podio tras proclamarse vencedora de la prueba junto a la segunda clasificada, la neerlandesa Anna van der Breggen (i) y la tercera, la francesa Marion Bunel, tras la séptima y última etapa de la Vuelta Ciclista a España, este sábado entre Pola de Laviana y L'Angliru, de 132 kilómetros de recorrido.EFE/ Eloy Alonso
Paula Blasi , en el podio junto a la segunda clasificada, Anna van der Breggen y la tercera, Marion Bunel. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Paula Blasik irabazi du 2026ko Espainiako Itzulia eta Ostolazak laugarren bukatu du
author image

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Paula Blasi (UAE Team ADQ) ha hecho historia al proclamarse campeona en la Vuelta a España femenina, al ser segunda en la última etapa, disputada entre Pola de Laviana y la tremenda subida al Angliru (Asturias), tras la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health).

La zarauztarra Usoa Ostolaza, del Laboral-Kutxa-Euskadi, ha terminado en un más que meritorio cuarto puesto de la general tras realizar una gran subida al mítico Angliru.

Blasi se convirtió en la primera española en ganar la Vuelta al superar por 24 segundos a la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), que no pudo defender el jersey de líder en la última jornada al descolgarse en la subida al mítico puerto asturiano.

La joven ciclista, de tan solo 23 años, se convirtió en la primera corredora del Estado en ganar una gran ronda tras Joane Somarriba, que se impuso en el Tour de Francia en 2000, 2001 y 2003 y en el Giro de Italia en 1999 y 2000.

Pese a su juventud, Blasi demostró su magnífico estado de forma y con un saber estar propio de las mejores del mundo se coronó en la cima del Angliru pese a que tuvo que ceder al final ante el empuje de Petra Stiasny, que cubrió los 132,9 kilómetros de recorrido en un tiempo de 4h09:40.

Blasi cedió 23 segundos, pero sacó la ventaja suficiente a Van der Breggen, quinta este sábado a 59 de la helvética, para coronarse campeona. Usoa Ostolaza, del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, ha sido cuarta en la general, a 2:31 de la vencedora. 

Results powered by FirstCycling.com

Results powered by FirstCycling.com

Anna van der Breggen agranda su leyenda con una victoria en solitario en Les Praeres
Mischa Bredewold, vencedora al sprint de la quinta etapa
Mujeres deportistas Vuelta a España

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X