Paula Blasi gana la Vuelta a España y Ostolaza termina cuarta
Paula Blasi (UAE Team ADQ) ha hecho historia al proclamarse campeona en la Vuelta a España femenina, al ser segunda en la última etapa, disputada entre Pola de Laviana y la tremenda subida al Angliru (Asturias), tras la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health).
La zarauztarra Usoa Ostolaza, del Laboral-Kutxa-Euskadi, ha terminado en un más que meritorio cuarto puesto de la general tras realizar una gran subida al mítico Angliru.
Blasi se convirtió en la primera española en ganar la Vuelta al superar por 24 segundos a la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), que no pudo defender el jersey de líder en la última jornada al descolgarse en la subida al mítico puerto asturiano.
La joven ciclista, de tan solo 23 años, se convirtió en la primera corredora del Estado en ganar una gran ronda tras Joane Somarriba, que se impuso en el Tour de Francia en 2000, 2001 y 2003 y en el Giro de Italia en 1999 y 2000.
Pese a su juventud, Blasi demostró su magnífico estado de forma y con un saber estar propio de las mejores del mundo se coronó en la cima del Angliru pese a que tuvo que ceder al final ante el empuje de Petra Stiasny, que cubrió los 132,9 kilómetros de recorrido en un tiempo de 4h09:40.
Blasi cedió 23 segundos, pero sacó la ventaja suficiente a Van der Breggen, quinta este sábado a 59 de la helvética, para coronarse campeona. Usoa Ostolaza, del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, ha sido cuarta en la general, a 2:31 de la vencedora.
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