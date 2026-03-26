Vernonek esprintean irabazi dio Godoni, baina frantziarrak Voltako lidergoa sendotu du

Valter 2000 eski estazioko azken igoera bertan behera utzi dute antolatzaileek, eta txirrindulariek laugarren etapa Mataro eta Camprodon artean egin dute (151 kilometro).

Ethan-Vernon-Dorian-Godon-cuarta-etapa-Volta

Ethan Vernon, helmugan. Argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Ethan Vernon (NSN Cycling Team) Erresuma Batuko txirrindulariak irabazi du ostegun honetan Kataluniako Voltako laugarren etapa, Mataro eta Camprodon artean (151 kilometro), Dorian Godon (INEOS Grenadiers) sailkapen nagusiko liderrari esprintean gailenduta.

Asteazken arratsalde-gauean, Vallter 2000 eski-estaziorako azken igoera bertan behera utzi zuten antolatzaileek, gailurrean haize bortitza eta hotz handia espero zirelako. Azkenean etapa jokatu da, baina Camprodonen bukatu da. Vernonek, Vila-secako hirugarren etapan bigarren izan zenak, ustekabeko saria lortu du, Valter igo izan balitz, ez zuelako aukerarik izango. Gainera, bere hirugarren etapa garaipena du Voltan, 2025ean eta 2022an irabazitakoen ondoren.

Vallter 2000ra ez igotzeak ikuskizun handiagoa eragotzi du; izan ere, faborietoen erasoak espero ziren gaurko etapan, eta sailkapen nagusirako lehian ezerezean geratu da. Hori bai, Godonek saria izan du berriro, baita Thomas Pidcockek ere (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), etapan hirugarren eta sailkapen nagusian bigarren sailkatu baita, lider frantziarrarengandik 13 segundora.

Camprodonen, azken kilometroan aldapa txiki bat igo ondoren, tropelak txirrindulari gutxi galdu ditu eta ia osorik sartu da azken metroetan. Etapa garaipena lehiatu nahi zuten hainbat taldek ondo abiatu dute esprinta.

Helmugatik 180 bat metrora dagoen azken biribilgunetik, tropela bateko ilaran eta abiadura bizian pasa da, eta buruz buruko horretan Vernonek Godon gainditu du. Kataluniako lasterketaren edizio honetan hirugarren etapa eskuratzeko zorian izan da txirrindulari frantziarra.

Aurretik, tropelak helmugatik 18,3 kilometrora harrapatu du eguneko ihesaldia, Samuel Fernandezek (Euskaltel-Euskadi) eta Merhawi Kudusek (Burgos Burpellet BH) osatutakoa.

Godon liderrak bi garaipen lortu ditu Voltan, Evenepoelek Kataluniako Voltako hirugarren etapa galdu ostean
Magnus Cort nagusitu da bigarren etapan eta Godonek Kataluniako Voltako lidergoari eutsi dio
Dorian Godon frantziarra, 2026ko Kataluniako Itzuliko lehen liderra, lehen etapa irabazi ostean

Lloyd nagusitu da Ronde Van Brugge lasterketan

Bestalde, Carys Lloyd (Movistar Team) Erresuma Batuko txirrindulariak irabazi du ostegun honetan Ronde Van Brugge lasterketa, Elisa Balsamo (Lidl-Trek) italiarraren eta Nienke Veerhoven (Team Visma | Lease a Bike) herbeheretarraren aurretik helmugaratuta.       

