KATALUNIAKO ITZULIA

Dorian Godon frantziarra, Voltako lehen liderra, lehen etapa esprint estu batean irabazi ostean

Ineos Grenadierseko txirrindulariak Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgroge) gainditu du azken metroetan.

Dorian Godonek (Ineos Grenadiers) Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgroge) gainditu du helmugan. Argazkia: Europa Press
AGENTZIAK | EITB

Dorian Godon (Ineos Grenadiers) frantziarrak irabazi du Kataluniako Itzuliko lehen etapa, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgroge) belgikarrari azken hatsean irabazita. 172,2 kilometroko aurreneko dema Sant Feliu de Guixolsen hasi eta bukatu da.

Honenbestez, Godon Voltako lehen liderra da. Sailkapen orokorrerako faboritoek, besteak beste, Evenepoel bera, Jonas Vingegaard danimarkarra (Team Visma/Lease a Bike) eta Joao Almeida portugaldarra (UAE) tropelean helmugaratu dira.

Kataluniako Itzuliaren 105. edizioaren hasiera Sant Feliu de Guixolseko helmugara heltzeko zuzengune luzean erabaki da. Azken metro gogorrak dira maldan gora direlako, nahiz eta desnibela txikia izan.

Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) bertan saiatu da, baina bere erasoa luzeegia egin zaio eta azkenean Godon eta Evenepoelen arteko buruz burukoan erabaki da. Azkenean, teknologiak bi txirrindulari horien helmugaratzea aztertu behar izan du, hasiera batean Evenepoelen azken pedal kolpeak garaipena ematen diola zirudien eta.

Baina ez, bere gurpilean ondo kokatuta mantendu delako Dorian Godon bere esprinta abiatzeko, eta belgikarraren erreferentzia aprobetxatzen jakin du azken metroetan eskuinetik gainditzeko eta helmugako marra ia paraleloan zeharkatzeko, tubular erdiko abantailarekin 'photo finish'aren berrikuspenaren ondoren.

29 urteko frantziarrak bere ibilbide profesionalean lortutako hamazazpigarren garaipena du gaurkoa, eta bigarrena INEOS Grenadiersen elastikoarekin, martxoaren 14an Paris-Nizako azken-aurreko etapa irabazi ondoren.

 

