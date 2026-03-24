Kataluniako Volta
Magnus Cort nagusitu da bigarren etapan, eta Godonek Voltako lidergoari eutsi dio

Uno-X Mobility taldeko txirrindulari daniarrak irabazi du Banyoleseko helmugan. Bigarren etapan goiz osatu den ihesaldi bat izan da protagonista.

Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) txirrindulari danimarkarra, helmugan. Argazkia: Europa Press

AGENTZIAK | EITB

Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) txirrindulari daniarrak irabazi du gaur Kataluniako Voltako bigarren etapa, Figueres eta Banyoles artean korritu dena ( 167,4 kilometro). Oso goiz osatu den ihesaldia izan da jardunaldiko protagonista nagusia, nahiz eta danimarkarrak garaipen oso borrokatua erdietsi. Bestalde, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) frantziarrak lasterketaren lidergoari eutsi dio.

Kilometro bat baino gutxiagoren faltan, tropelak eraso erabakigarria jo du Liam Slock belgikarra (Lotto Intermarche), ihesalditik bizirik  geratzen zen azkena, harrapatzeko, eta berehala Corten Uno-X Mobility taldeak lasterketaren burua hartu du, eta azken bihurgunetik aurretik atera da.

Eta maldan gorako azken txanpan, Cort Nielsen (35 garaipen profesional 33 urterekin) buruan kokatu da, Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) gaindituta. Oliveira Cort harrapatzen saiatu da, baina ez du lortu eta zortzigarren bukatu du etapa.

Azken metroak indar eta estrategia borroka izan dira: Cortek bere aurkariak urruntzea lortu du azken 400 metroetan, eta bakarrik helmugaratu da. Noa Isidorek (Decathlon CMA CGM Team) eta Francesco Busattok (Alpecin-Premier Tech) eguneko podiuma osatu dute.

Atzetik, Godonek tropeleko egoera kontrolatu du liderraren elastikoari eusteko, helmuga laugarren postuan gurutzatuz eta lidergoa mantenduz, Corten denbora berdinarekin.

Eguneko ihesaldia etaparen hasieran osatu da, eta Baptiste Veistrofferrek eta Liam Slockek (Lotto Intermarche) osatu dute , Diego Uriarterekin (Kern Pharma Taldea), Julen Arriolabengoarekin (Caja Rural-Seguros RGA) eta Samuel Fernandezekin (Euskaltel-Euskadi) batera.

Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) alemaniarraren erorikoak ere markatu du etapa, lasterketa utzi behar izan baitu. Lehen etapan zortzigarren sailkatu zen.

 

