Godon liderrak bere bigarren etapa irabazi du Voltan, Evenepoel helmugatik metro gutxira erori ondoren
Etapak ezusteko amaiera izan du, Evenepoel Vingegaardekin batera buruan zihoala, helmugara iristeko 500 metrora dagoen biribilgune baten sarreran erori denean. Kaos horren erdian Godon liderra agertu da, esprinta abiatu eta bere bigarren garaipena hiru egunetan poltsikoratzeko.
Dorian Godon (INEOS Grenadiers) txirrindulariak irabazi du gaur Kataluniako Voltako hirugarren etapa, Mont-roig del Camp eta Vila-seca artean jokatu dena ( 159,4 kilometro). Lasterketa buruan zihoan Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), Jonas Vingegaardekin (Team Visma | Lease a Bike) batera, lurrera joan da helmugatik 500 bat metrora.
Inork ez zuen aurreikusiko lehen zati menditsu batean ihesaldia osatu ondoren, baina lasterketako oilarren arteko erasorik gabe, esprint baterako pentsatuta zegoen bigarren zatian gertatu den guztia jazoko zenik.
Txirrindulari belgikarra, erlojuaren kontrako munduko txapelduna, eguneko mugimendu taktiko handiaren protagonista izan da, baina azken hiri-zatian, tropela ia gainean zuela, bizikletaren kontrola galdu du. Evenepoelek nahikoa tarte zuen Vingegaardekin etapa garaipena jokatzeko, guztia alde zuen irabazteko, baina erorikoa izan du.
Evenepoel, biribilgunea hartzean norabide aldaketa baten ondorioz erori ondoren, errepidearen erdian geratu da bere bizikletaren ondoan, eta etapa irabazteko borrokan murgilduta zetorren tropelak belgikarra saihestu behar izan du. Vingegaardek, aldiz, erorikoa saihestea lortu du, baina abentura bakar-bakarrik amaitzeko tarterik eta indarrik gabe geratu da.
Kaos horren erdian Godon liderra agertu da, tropelean ondo kokatuta, bere esprinta abiatzeko eta Volta honetan hiru egunetan bere bigarren garaipena lortzeko, astelehenean Sant Feliu de Guixolsen eskuratutako garaipenaren ondoren. Frantziarrak Vila-secan sailkapen nagusiko lidergoa sendotu du.
Etapak ere beste une zail bat izan du; izan ere, Jay Vinek (UAE Team Emirates-XRG) lasterketa utzi behar izan du beste eroriko baten ondorioz.
