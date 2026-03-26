Vernon gana al esprint a Godon, que refuerza su liderato en la Volta
El ciclista británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) ha ganado este jueves la cuarta etapa de la Volta a Catalunya, disputada finalmente entre Mataró y Camprodon sobre 151 kilómetros, al imponerse en un esprint mano a mano al todavía más líder de la general, el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
Pese al jarro de agua fría que fue la cancelación, el miércoles por la tarde-noche, de la subida final a la estación de esquí de Vallter 2000 por la alerta por riesgo de fuerte viento y frío en la cima, la etapa se disputó y Vernon, que fue segundo en la tercera etapa en Vila-seca, ha obtenido un premio inesperado porque, de haberse subido, no hubiera tenido ninguna opción. Además, es su tercera victoria parcial en la Volta, tras las etapas ganadas en 2025 y 2022.
No subir a Vallter 2000, estación del grupo FGC, ha evitado eso sí la llegada de la alta montaña a esta Volta en una etapa que prometía mucho y que se ha quedado en nada en cuanto a la lucha por la general se refiere. Eso sí, Godon ha bonificado, como también Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), tercero en la etapa y nuevo segundo clasificado en la general, a 13 segundos del líder francés.
En la llegada a Camprodon, tras un último kilómetro en ligera subida pero poco selectivo, el pelotón ha entrado muy compacto y bien lanzado por varios equipos que querían disputar el triunfo parcial.
En la última rotonda, situada a unos 180 metros de meta, el grupo ha pasado lanzado y en fila india, y en ese mano a mano final Vernon ha logrado superar a Godon, que se ha quedado a las puertas de firmar un sorprendente triplete de etapas en esta edición de la ronda catalana, pero que sí ha sumado una nueva bonificación para reforzar su liderato.
Antes, el pelotón había neutralizado a 18,3 kilómetros de meta la fuga del día, formada por Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi) y Merhawi Kudus (Burgos Burpellet BH), que animaron la jornada durante buena parte del recorrido hasta ser absorbidos por el grupo principal cuando el ritmo empezó a subir pensando ya en el final.
Lloyd se impone en la Ronde Van Brugge
Por otro lado, la ciclista británica Carys Lloyd (Movistar Team) ha conseguido este jueves la victoria en la Ronde Van Brugge por delante de la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y la neerlandesa Nienke Veerhoven (Team Visma | Lease a Bike).
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