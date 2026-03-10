PARIS-NIZA
Horrela helmugaratu dira Paris-Nizako taldekako erlojupeko lehenengo hiru taldeak

18:00 - 20:00
EITB

INEOS Grenadiersek irabazi du Paris-Nizako taldekako erlojupekoa. Hirugarren etapa honetan, Lidl-Trek taldea geratu da bigarren eta Decathlon hirugarren. Sailkapen nagusian Juan Ayuso da garaile.

