2026ko Paris-Nizako bigarren etapako azken kilometroa

MONTARGIS (France), 09/03/2026.- German Rider Max Kanter (C) of team XDS reacts as he crosses the finish line to win the second stage of the Paris-Nice cycling race, 187 km from Epone to Montargis, France, 09 March 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Irudia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

XDS Astana Team taldeko Max Kanter alemaniarrak irabazi du Paris-Niza lasterketako bigarren etapa. UCI World Tourreko lasterketa batean lortzen duen lehen garaipena da. Laurence Pithie (Red Bull – BOra) izan da bigarren eta Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), hirugarren.

