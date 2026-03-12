Vingegaard ataca a 20 kilómetros de meta y termina la quinta etapa de la París-Niza en solitario
Pese a ser el ganador, Jonas Vingegaard (VISMA) ha lanzado un ataque a 20,8 metros de meta, terminando la etapa en solitario con un tiempo de 4:29:01. Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) ha sido segundo y Harold Tejada (Astana) ha finalizado en tercera posición.
Vingegaard es más líder tras dar un golpe con su segunda victoria consecutiva de etapa
El danés ha vuelto a vencer al imponerse con autoridad y en solitario tras un duro ataque a falta de 20 kilómetros, que deja prácticamente sentenciada la general de la prueba francesa.
Van der Poel firma el doblete y Pellizzari arrebata el liderato a Del Toro
El neerlandés ha reinado este jueves en la Tirreno-Adriatico por segunda vez en lo que va de competición, tras un esprint tremendo que le ha permitido alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari.
Vingegaard asesta un doble golpe en Uchon, en una jornada con caída y abandono de Ayuso
El danés es el nuevo líder tras imponerse en solitario en la cuarta etapa, primera cita con la montaña y final en alto. Vingegaard ha lanzado un ataque fulminante a 1000 metros de meta dejando atrás a Daniel Felipe Martínez y Tim Van Dijke.
Ataque y llegada que ha dado la victoria a Jonas Vingegaard en la cuarta etapa
A falta de un kilómetro, Jonas Vingegaard (VISMA) ha atacado y logrado una victoria con la que ha dejado la carrera bien encarrilada. Con 42 segundos de diferencia ha entrado Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), seguido de Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).
Andresen vuela en el esprint, en una Tirreno-Adriático que domina Del Toro
El joven danés, de 23 años, se ha erigido dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan o el belga Jasper Philipsen. De hecho, el propio Milan se ha quedado lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque.
Jonas Vingegaard sale con dos culottes en la cuarta etapa de la París-Niza
Jonas Vingegaard ha salido con dos culottes a la cuarta etapa de la carrera. El danés vestía una xira, un maillot largo, una segunda xira, un segundo maillot y dos culottes.
Juan Ayuso abandona la París-Niza por una caída, cuando era líder de la carrera
El ciclista del Lidl-Trek se ha ido al suelo a 47 kilómetros del final de la cuarta etapa, este miércoles, y se ha visto obligado a dejar la prueba, en la que era dueño del maillot amarillo.
Así han llegado a meta los tres primeros equipos de la contrarreloj por equipos de la París-Niza
El INEOS Grenadiers ha ganado la contrarreloj por equipos de la París-Niza. En esta tercera etapa, el Lidl-Trek ha quedado segundo y Decathlon tercero. En la general triunfa Juan Ayuso.
Ineos vuela en la contrarreloj por equipos, pero Juan Ayuso del Lidl Trek se pone líder
El botín se ha repartido tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el valenciano ha tomado el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como Jonas Vingegaard, quien se ha dejado 13 segundos.