Vingegaard ataca a 20 kilómetros de meta y termina la quinta etapa de la París-Niza en solitario

Danish Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease a Bike pictured in action during the fifth stage of 84th edition of the Paris-Nice cycling race, a race from Cormoranche-sur-Saone to Colombier-le-Vieux (205,4km), on Thursday 12 March 2026. Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS 12/3/2026
Jonas Vigegaard durante la quinta etapa de la París-Niza. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Helmugatik 20 kilometrotara eraso egin eta bakarrik amaitu du Vingegaardek Paris-Nizako bosgarren etapa
Pese a ser el ganador, Jonas Vingegaard (VISMA) ha lanzado un ataque a 20,8 metros de meta, terminando la etapa en solitario con un tiempo de 4:29:01. Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) ha sido segundo y Harold Tejada (Astana) ha finalizado en tercera posición.

