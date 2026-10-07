Ion Izagirrek, azkenean, bizikleta gainean agur esango dio bere ibilbide profesionalari, Lombardian
Igande honetan, eskumuturreko ferula eta guzti, azkenean Lombardiako Giroaren irteeran izango da, eta geroago, etxean, Ormaiztegiko ziklo-krosa korrituko du.
Ion Izagirrek (Cofidis), azkenean, bizikleta gainean agur esan ahal izango dio bere ibilbide profesionalari. Igandean, eskumuturrean ferula duela, Lombardiako Giroaren irteeran izango da, eta ondoren, etxean, Ormaiztegiko Ziklo-krosa korrituko du.
Izagirrek eskumuturra hautsi zuen entrenatzen ari zela, eta horrek lehiaketa profesionala iragarritakoa baino lehenago uztera behartuko zuela ematen zuen.
16 urteko ibilbidean, Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak 2026an: bat, Miguel Indurain Sari Nagusia, eta, bestea, irailaren 12an, Marco Pantani Memoriala.