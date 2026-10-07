ERRETIROA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ion Izagirrek, azkenean, bizikleta gainean agur esango dio bere ibilbide profesionalari, Lombardian

Igande honetan, eskumuturreko ferula eta guzti, azkenean Lombardiako Giroaren irteeran izango da, eta geroago, etxean, Ormaiztegiko ziklo-krosa korrituko du.

LIZARRA (NAVARRA), 04/04/2026.- Ion Izagirre del equipo Cofidis gana la XXVII edición del Gran Premio Miguel Indurain este viernes, en Lizarra (Navarra). EFE/ Villar López

 Ion Izagirre txirrindulari ormaiztegiarra (Cofidis). Artxiboko argazkia: EFE

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ion Izagirrek (Cofidis), azkenean, bizikleta gainean agur esan ahal izango dio bere ibilbide profesionalari. Igandean, eskumuturrean ferula duela, Lombardiako Giroaren irteeran izango da, eta ondoren, etxean, Ormaiztegiko Ziklo-krosa korrituko du.

Izagirrek eskumuturra hautsi zuen entrenatzen ari zela, eta horrek lehiaketa profesionala iragarritakoa baino lehenago uztera behartuko zuela ematen zuen.

16 urteko ibilbidean, Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak 2026an: bat, Miguel Indurain Sari Nagusia, eta, bestea, irailaren 12an, Marco Pantani Memoriala

Ion Izagirre Insausti Txirrindularitza Lombardiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X