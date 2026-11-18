Primoz Roglic NSN Cycling Team taldean arituko da 2027ko denboraldian
Txirrindulari esloveniarrak Red Bull-BORA taldea utzi du, eta, 37 urte dituela, Richard Carapaz eta Santiago Buitrago ere fitxatu dituen Suitzako taldean jarraituko du bere ibilbidea: “Beti gustatu izan zaizkit erronkak”, adierazi du Roglicek, albistea baieztatuta.
Primoz Roglic txirrindulari esloveniarra NSN Cycling Team taldean arituko da 2027ko denboraldian, asteazkenean Suitzako taldeak iragarri duenez. Hala, Roglicek Red Bull-BORA taldea utzi du, eta, 37 urte dituela, Richard Carapaz eta Santiago Buitrago ere fitxatu dituen taldean jarraituko du bere ibilbidea: “Beti gustatu izan zaizkit erronkak”, adierazi du esloveniarrak, albistea baieztatuta.
Roglicek bi aldiz irabazi du Euskal Herriko Itzulia, lau aldiz Espainiako Vuelta eta behin Italiako Giroa; guztira, 93 garaipen lortu ditu. “Oraindik, lana dut aurretik, lasterketetan eta maila pertsonalean; beharrezko motibazioa eta jarrera ditut, lehiatzeko eta gauza handiak erdiesteko”.
2026an, beste emaitza batzuen artean, Roglicek bigarren postua eskuratu du Espainiako Vueltan.