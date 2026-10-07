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Ion Izagirre al final podrá decir adiós al profesionalismo sobre la bici en Lombardía
Este domingo, con una férula en la muñeca, finalmente estará en la salida del Giro de Lombardía, y más tarde correrá en casa, el Ciclocrós de Ormaiztegi.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirrek eskumuturrean ferula duela korrituko du Lombardiako Giroa
Ion Izagirre (Cofidis) al final sí va a poder decir adiós a 17 temporadas como profesional sobre la bici. Este domingo, con una férula en la muñeca, finalmente estará en la línea de salida del Giro de Lombardía, y más tarde correrá en casa, el Ciclocrós de Ormaiztegi.
Izagirre sufrió una rotura de muñeca mientras entrenaba, lo que parecía le obligaría a abandonar la competición profesional antes de lo anunciado.
En 17 años de carrera, Izagirre ha conseguido 20 victorias como profesional, las dos últimas en 2026: una en el Gran Premio Miguel Indurain y otra el pasado 12 de septiembre en el Memorial Marco Pantani.
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