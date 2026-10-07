Ion Izagirre (Cofidis) al final sí va a poder decir adiós a 17 temporadas como profesional sobre la bici. Este domingo, con una férula en la muñeca, finalmente estará en la línea de salida del Giro de Lombardía, y más tarde correrá en casa, el Ciclocrós de Ormaiztegi.

Izagirre sufrió una rotura de muñeca mientras entrenaba, lo que parecía le obligaría a abandonar la competición profesional antes de lo anunciado.

En 17 años de carrera, Izagirre ha conseguido 20 victorias como profesional, las dos últimas en 2026: una en el Gran Premio Miguel Indurain y otra el pasado 12 de septiembre en el Memorial Marco Pantani.