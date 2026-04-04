Miguel Indurain Sari Nagusia

Ion Izagirre, garaile Miguel Indurain Sari Nagusian

Ion Izagirrek hirugarrenez irabazi du Miguel Indurain Sari Nagusia, profesional gisa lehiatuko duen azken denboraldian. Ormaiztegiko txirrindularia bakarka helmugaratu da, bukaerarako bi kilometroren faltan eraso erabakigarria jota.

LIZARRA (NAVARRA), 04/04/2026.- Ion Izagirre del equipo Cofidis gana la XXVII edición del Gran Premio Miguel Indurain este viernes, en Lizarra (Navarra). EFE/ Villar López
AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Ion Izagirre (Cofidis) txirrindulari gipuzkoarrak nagusitasunez irabazi du Miguel Indurain-Laboral Kutxa Sari Nagusia, helmugatik bi kilometrora eraso erabakigarria jota. Horrela, hirugarrenez bereganatu du Lizarrako lasterketa, profesional gisa lehiatzen ari den azken denboraldian.

Lasterketa ikusgarria izan da. Laster sortu da lehendabiziko ihesaldia. Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), Rafael Duras (Efapel), Louis Ferreira (Anicolor), Carlos Garcia (Burgos BH) eta Sinuhe Fernandez (Burgos BH) joan dira lasterketa buruan. Helmugarako 50 bat kilometro gelditzen zirenean irentsi ditu tropelak.

Orduan sartu da lasterketa une erabakigarrian. Helmugatik 8 kilometrora, erritmoa nabarmen gogortu dute Quinn Simmons (Lidl-Trek), Harrison Sweeny (EF Education), George Bennett (NSN Cycling) eta Igor Arrieta (UAE Emirates) txirrindulariek.

Izagirrek kolpea eman du une horretan. Simmonsek eta Markel Belokik (EF) soilik eutsi diote haren gurpilari, baina helmugarako 2 kilometro falta zirenean eraso erabakigarria jo du Ormaiztegikoak, abantaila nahikoa hartu du eta bakarka helmugaratu da Lizarran.

Izagirrek hirugarrenez irabazi du Miguel Indurain Sari Nagusia, azkenekoz duela 10 urte eskuratu ostean. Bukaeran oso hunkituta agertu da, besteak beste, hauxe baita bere azken denboraldia txirrindularitza profesionalean.

SAILKAPENA

Ion Izagirre Insausti Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Miguel Indurain Sari Nagusia Txirrindularitza

