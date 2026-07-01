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Gernika KESB taldeak Seehia Ridard hegal-pibot frantziarra fitxatu du

Poloniako AZS UMCS Lublin taldetik iritsiko da. Gernikak azpimarratu duenez, "uztaitik gertu jokatzeko, kantxan korrika egiteko eta barruko posizioetatik espazioak irekitzeko gaitasuna" du jokalari frantziarrak.

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Seehia Ridard. Irudia: KESB Gernika
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AGENTZIAK | EITB

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Gernika KESB taldeak Seehia Ridard fitxatu du, Poloniako txapelduna den AZS UMCS Lublinetik datorren 23 urteko eta 1,88 zentimetroko garaiera duen hegal-pibot frantziarra.

Ridarden fitxaketaz gain, talde bizkaitarrak Estel Puiggros joko-antolatzaile katalanaren fitxaketa eta Esther Matarranz eta Aronette Vonleh piboten, Ane Olaeta joko-antolatzailearen eta Angela Salvadores eskoltaren kontratu berritzeak itxi ditu.

Franky Garcia Gernikako entrenatzaile berriak zuzentzen duen talde teknikotik, Estudiantesen eta Cadi La Seun Emakumezkoen Ligan aritutako jokalari frantziarraren "uztaitik gertu jokatzeko, kantxan korrika egiteko eta barruko posizioetatik espazioak irekitzeko gaitasuna" nabarmendu dute.

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