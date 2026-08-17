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Joy Adamsek Inversus Gernikarekin berritu du

Guyanako jokalariak beste urtebetez jarraituko du talde bizkaitarrean
Joy Adams
Joy Adams. Irudia: Inversus Gernika
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Joy Adamsek urtebeterako berritu du Inversus Gernikarekin daukan kontratua. Horrela, Guyanakoak bere moldakortasuna eta defentsa sendotasuna ematen jarraituko du talde bizkaitarrean.

Adams 2025-2026 denboraldian iritsi zen Malostera, Frantziako Angersetik. Azken denboraldi honetan, partidako bataz besteko 10,8 puntu egin ditu Emakumezkoen Endesa Ligan. Eurokopan, berriz, 12 partida jokatu eta bakoitzeko bataz besteko 7 puntu lortu zituen.

Emakume kirolariak Gernika KESB Emakumezkoen Endesa Liga

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