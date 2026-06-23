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Angela Salvadoresek Gernika KESBn jarraituko du datorren denboraldian

Ángela Salvadores, Lointek Gernika
Angela Salvadores, Gernika KESB taldeko jokalaria
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Angela Salvadoresek beste denboraldi batez luzatu du kontratua Gernika KESB taldearekin, klub bizkaitarrak astearte honetan iragarritakoaren arabera. 

Salvadorrek adierazi duenez, "oso pozik" dago "Gernikan jarraitzeagatik", eta "motibatuta" dago datorren denboraldiarekin.

Ane Olaetarekin batera, 26-27 sasoirako berritu duen bigarren jokalaria da. 

 

Saskibaloia Gernika KESB Emakumezkoen Endesa Liga

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