Angela Salvadoresek Gernika KESBn jarraituko du datorren denboraldian
Angela Salvadoresek beste denboraldi batez luzatu du kontratua Gernika KESB taldearekin, klub bizkaitarrak astearte honetan iragarritakoaren arabera.
Salvadorrek adierazi duenez, "oso pozik" dago "Gernikan jarraitzeagatik", eta "motibatuta" dago datorren denboraldiarekin.
Ane Olaetarekin batera, 26-27 sasoirako berritu duen bigarren jokalaria da.
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Ane talde bizkaitarrak baieztatu duen lehenengo jokalaria da, Franky Garcia entrenatzaile berria izanen dela iragarri zuenetik.
Franky Garcia izango da Gernika KESB taldeko entrenatzaile berria
Gainera, Mikel Retolaza eta Maialen Markuerkiaga izango dira horren laguntzaileak 2026-27 denboraldian Endesa Ligan.
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