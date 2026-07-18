ETXERA ITZULI DA

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Irune Orio hegalekoa Gernika KESBera itzuli da NCAAn egin duen etaparen ostean

22 urteko eta 1,88 metroko altuera duen jokalaria etxera itzuliko da lau denboraldiz munduko liga gogorrenetako batean aritu ondoren.

Irune Orio vuelve al Gernika KESB
Irune Orio Gernika KESB taldera itzuliko da. Argazkia: Gernika KESB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gernika KESB taldeak larunbat honetan baieztatu du Irune Orio, 22 urte eta 1,88 metroko hegaleko jokalaria, klubera itzuliko dela, AEBn saskibaloian egin duen etaparen ostean.

"Gernika KESBko harrobian hazitako jokalariak NCAAra egin zuen jauzia duela lau denboraldi, eta bertan Sacramento State eta ondoren Xavier University taldeetan aritu da, goi-mailako esperientzia pilatuz. 2024/25 denboraldian 31 partida jokatu zituen Xavierrekin, horietatik 20 hasierako bostekoan, eta bere moldakortasuna, defentsako intentsitatea eta kanpoko jaurtiketa erakutsi zituen.", azpimarratu du Gernika KESBek bere ohar ofizialean.

Saskibaloia Gernika KESB Emakumezkoen Endesa Liga

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