EUSKOTREN ETA EUSKO LABEL LIGAK
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Pasai Donibaneko eta Getariako estropadek utzitakoak errepasatu ditu Sara Gandarak

Iragarkia
Ana eta Sara
18:00 - 20:00
Ana Ramos eta Sara Gandara platoan.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Pasai Donibaneko eta Getariako estropadek azpimarratzeko moduko gertakizun eta irudiak utzi dituzte, errekor berri bat eta puskatutako pala bat, esaterako. Sara Gandararekin batera egin dugu analisia.

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